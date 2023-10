Dopo i lavori il centro diurno Salvatore Minenna riapre completamente ristrutturato

Dopo i lavori, il centro ricreativo socio-educativo di via Mugilla a Latina, intitolato a Salvatore Minenna, riapre completamente ristrutturato. La struttura è stata riconsegnata alla cooperativa Osa una settimana fa e la cerimonia del taglio del nastro è prevista per lunedì 30 ottobre alle 16 alla presenza della sindaca Matilde Celentano, del suo vice Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici, dell’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso e del presidente della commissione Welfare Nicola Catani che, subito dopo, terranno nella sede di via Mugilla una conferenza stampa per illustrare lo stato dell’arte dei centri diurni di Latina.

“Sin dai nostri primi giorni d’insediamento – ha dichiarato il sindaco Celentano – la riapertura dei centri diurni è stata una nostra priorità. In particolare, per i lavori che risultavano ultimati abbiamo subito attivato le procedure necessarie per le autorizzazioni. Sono seguiti i dovuti sopralluoghi, e in alcuni casi si è dovuto procedere con delle integrazioni. Finalmente si iniziano a raccogliere i frutti di quello che è stato un lavoro meticoloso. Lunedì sarà una festa per gli utenti del centro Minenna, per le loro famiglie, per gli operatori, per tutta la comunità di Latina”.

“L’inaugurazione sarà occasione per fare un bilancio e una riflessione sulle attività del Welfare – ha anticipato l’assessore Nasso - per informare la cittadinanza dell’importanza dei servizi sociali erogati dal Comune di Latina a tutela delle fasce più deboli. Approfitterò di questo momento per aprire un varco alla comunità, alla luce delle nuove progettazioni che stiamo portando avanti anche a livello distrettuale, come ad esempio ‘Il dopo di noi’. Per queste ragioni, all’evento di lunedì, abbiamo voluto invitare tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, gli assessori comunali, e i rappresentanti delle altre istituzioni cittadine per renderli partecipi delle programmazioni del servizio Welfare”.

Il centro ricreativo socio-educativo “Salvatore Minenna” è una struttura per persone adulte con disabilità. “Al momento è frequentato da 24 utenti, i quali nel corso dei lavori di ristrutturazione sono stati ospitati nei locali della parrocchia Santa Chiara che ringraziamo doverosamente”, ha affermato l’assessore Nasso.

L’inaugurazione della riapertura del centro di via Mugilla segue la riattivazione del centro diurno di via Legnano per minori, anche questo interamente ristrutturato. “A breve – ha concluso l’assessore Nasso – saranno riconsegnati alla cooperativa Osa anche i centri diurni ‘Casal delle Palme’ e ‘Le Tamerici’”.