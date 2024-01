Nominato il nuovo direttore generale della Cisterna Ambiente

Il sindaco Valentino Mantini ha nominato il nuovo direttore generale dell’azienda speciale Cisterna Ambiente. Si tratta dell’ingegner Paolo Maria De Felice. “Con la nomina del direttore generale che assumerà la responsabilità gestionale complessiva dell’azienda speciale, abbiamo ricostituito la nuova governance della Cisterna Ambiente e abbiamo, altresì, garantito un passaggio puntuale delle consegne. Ringrazio l’ingegner Gian Pietro De Biaggio per il lavoro svolto fino ad ora ed auguro un buon lavoro al nuovo direttore – ha detto il sindaco Valentino Mantini –. L’azienda speciale che si occupa dei servizi di igiene urbana, manutenzione ordinaria del verde pubblico, guardiania e pulizia del civico cimitero e della pulizia delle sedi comunali ha bisogno di un cambio di passo anche per ricucire quel rapporto di fiducia con la comunità, che ha chiesto a gran voce il miglioramento della qualità dei servizi nella nostra città, iniziando dall’ampliamento della raccolta differenziata con il Porta a Porta. Ricordo che il nostro Comune è alla posizione n. 30, su 33 comuni della Provincia di Latina, nella classifica stilata dall’Ispra per quanto riguarda la raccolta differenziata che è solo del 39,67%".

“La nomina di De Felice si aggiunge a quella dei membri del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale, il presidente Sandro Di Mario, la sua vice Pamela Rossi e Sergio Bartoli che hanno dimostrato spirito di appartenenza alla comunità in cui vivono e lavorano e hanno accettato la proposta di questa Amministrazione di riduzione del loro compenso annuo – ha aggiunto il primo cittadino –. Inoltre, ho proceduto alla nomina di un solo membro dell’organo di Revisione Legale dei Conti della Cisterna Ambiente per razionalizzare anche questa spesa, garantendo comunque competenza comprovata dalle specifiche caratteristiche ricoperte dalla dottoressa Fernanda Mariniello, laureata in Economia e Commercio, commercialista e revisore dei conti dal 1999.

Continueremo a lavorare per adeguare il servizio della Cisterna Ambiente alle nostre aspettative – ha concluso il sindaco - e per conformarci al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, strumento di programmazione per le politiche integrate di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti. La nostra comunità merita di più di ciò che ha avuto”.

Chi è Paolo Maria De Felice

Cinquantadue anni, Paolo Maria De Felice è laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; ha larga esperienza con la pubblica amministrazione nella Direzione dell’Esecuzione del Contratto nell’ambito del servizio di igiene urbana, esperienza maturata nei comuni di Priverno, Ardea, Anzio e Roccaraso. È stato progettista del servizio di raccolta differenziata porta a porta per i comuni di Tivoli e Rocca Priora, e responsabile tecnico e di gestione per l’Ama di Roma.