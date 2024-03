Sono esasperati i residenti di Borgo Podgora che chiedono ora un incontro urgente con la sindaca Matilde Celentano. “Come residenti del piazzale di via Thomas Edison ci troviamo nell'impossibilità di sopportare ulteriormente il degrado e l'abbandono che affligge da 30 anni la nostra piazza”, spiega il comitato spontaneo che si è detto insoddisfatto “delle risposte rese dall’assessora all’urbanistica Annalisa Muzio all’interrogazione” di oggi. “Sono rimaste inascoltate le nostre richieste disperate, rappresentate in ultimo dalla petizione popolare sottoscritta da oltre 50 di noi - aggiungono ancora i residenti -. Ci rivolgiamo allora con urgenza direttamente alla sindaca Matilde Celentano affinché convochi un incontro immediato per affrontare la grave situazione che mina il benessere e la sicurezza di quella parte del borgo.

L'interrogazione a risposta orale immediata presentata dalla consigliera comunale Maria Grazia Ciolfi evidenzia una serie di criticità che persistono nell'area oggetto di discussione. Da anni siamo costretti a convivere con una situazione di estremo disagio, caratterizzata da polvere estiva e allagamenti invernali, che hanno determinato anche un impatto negativo sul valore delle nostre proprietà e sulla nostra salute. Una richiesta in urgenza al presidente Belvisi per la convocazione della commissione sul piazzale di via T. Edison è protocollata da Lbc dal 6 dicembre in occasione dell’ennesimo gravissimo allagamento, e a tutt’oggi è rimasta inevasa”.

“La protocollazione della petizione firmata da circa 50 residenti di Borgo Podgora - aggiunge ancora il comitato spontaneo - testimonia l'urgente necessità di affrontare la questione con trasparenza e tempestività. Ci aspettiamo che la vicinanza ai borghi da sempre dichiarata dall’amministrazione sia mantenuta anche adesso per il nostro problema. L'annunciata discussione del piano particolareggiato di Borgo Podgora, avvenuta in sede di commissione Urbanistica nell’agosto 2023 doveva rappresentare un passo avanti nella risoluzione delle problematiche urbanistiche dell'area. Tuttavia, i cittadini sono ancora in attesa di risposte concrete e di azioni efficaci da parte dell’amministrazione. L'assessore all'Urbanistica Annalisa Muzio aveva dichiarato che il nodo riguardante le aree di nuova urbanizzazione, inclusa via Edison e la relativa piazza, era stato finalmente sciolto ma la realtà sul campo dimostra il contrario: l'area continua a essere trascurata e priva delle necessarie infrastrutture ed oggi non ha riferito di alcuna soluzione concreta”.

Per questo il comitato spontaneo, pur apprezzando l’intervento del presidente del Consiglio Raimondo Tiero che ha preso l’impegno davanti di garantire la convocazione a breve della commissione sul tema, chiede alla sindaca Celentano e agli assessori competenti “di poter essere ricevuti al più presto anche insieme ai gruppi politici di minoranza che si sono fatti portavoce della problematica, affinché si possa addivenire ad azioni concrete per risolvere definitivamente il problema”.