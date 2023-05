Elezioni a Latina, in consiglio comunale torna il M5S con la consigliera Maria Grazia Ciolfi

Le elezioni comunali a Latina hanno assegnato un risultato certamente poco lusinghiero alla coalizione progressista, con appena il 29,32% al candidato sindaco Damiano Coletta e il 27,59% raccolto dalle quattro liste collegate. Ma la tornata elettorale segna il ritorno nell'assise comunale del Movimento 5 Stelle, con la consigliera Maria Grazia Ciolfi, eletta con 389 preferenze e il 3,23% conquistato dalla lista.

"Un risultato affatto scontato che mi ha emozionato e riempito di gioia e responsabilità, e di cui tutto il gruppo M5S Latina può essere orgoglioso - commenta Ciolfi - perché frutto di un grande lavoro di squadra e partecipazione, portato avanti tornando nelle piazze e sulle strade della città, nei mercati, dove è possibile raccogliere davvero le istanze delle persone, soprattutto di quelle che provano una tale disaffezione verso la politica, da decidere di non andate più a votare. È da lì che abbiamo deciso di ripartire. È da lì che vogliamo ricostruire il radicamento del Movimento a Latina e il senso di partecipazione alla vita civica della città, il desiderio di occuparsi della cosa pubblica".

Un riferimento la consigliera lo fa anche alla campagna elettorale e alla coalizione progressista, riunita intorno a un programma di governo condiviso: "Seppure la partita giocata in questa tornata elettorale fosse difficile sin dall'inizio - commenta - la nostra coalizione l'ha portata avanti con compattezza e determinazione, difendendo i propri valori condivisi e al tempo stesso identitari di ogni forza politica che la compone. Noi come Movimento, nonostante l'esito complessivo, possiamo ritenerci soddisfatti di aver confermato il risultato elettorale del 2021, con il 3,26 % : questo significa che a Latina lo zoccolo duro del M5S, nonostante tutte le difficoltà, resiste con solidità. E questo ci dà ancora maggiore motivazione e forza nel ricominciare la nostra azione di radicamento sul territorio auspicando anche una rapida determinazione dei gruppi territoriali da parte del nazionale. Il M5S in Consiglio Comunale porterà avanti un'azione politica determinata e responsabile".

"Per noi - continua - fare opposizione significa controllare e vigilare sul lavoro portato avanti dalla maggioranza, assicurarci che ogni provvedimento o azione politica sia condotta con trasparenza e nel rispetto primario dell'interesse pubblico, ma al tempo stesso porteremo in aula Consiliare i nostri temi, i nostri punti programmatici, con un'azione proattiva, con proposte politiche rivolte alla sostenibilità ambientale, alla inclusione e coesione sociale, alla connessione e digitalizzazione, affinché Latina diventi sempre più una città europea connessa e sostenibile in cui vi sia benessere per tutti per assicurare una crescita omogenea, equa e produttiva della stessa città. Continueremo quel percorso di apertura verso la partecipazione iniziato nel 2016 ed oramai inarrestabile, ma al tempo stesso daremo il nostro supporto ad ogni proposta di maggioranza rivolta al bene comune e all'interesse cittadino, perché il fine ultimo della nostra azione politica è, e sempre rimarrà, il futuro della nostra città".