Election day per europee e amministrative: c’è la data, con una novità. Dove si vota in provincia per le comunali

Election day per le elezioni europee, amministrative. Questo quanto deciso ieri dal Consiglio dei ministri che ha varato l’apposito decreto legge. Nel provvedimento è contenuta anche la data per il voto che si terrà, per la prima volta, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Una novità, appunto, quella del voto di sabato dal momento che le consultazioni spalmate nelle due giornate si erano avute tra la domenica e il lunedì. Favorire la massima partecipazione: è questo l’obiettivo del Governo per le prossime consultazioni. Con ogni probabilità si voterà, quindi, sabato dalle 14 alle 22 e la domenica dalle 7 alle 23.

Lo stesso provvedimento varato a palazzo Chigi prevede anche la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15mila abitanti. Rimane ferma la disciplina per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, consentendo un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Elezioni amministrative in 6 comuni della provincia

Nel fine settimana dell’8 e del 9 giugno si voterà quindi oltre che per le europee anche per le amministrative. In provincia di Latina sono 6 i comuni che andranno al voto, tutti alla naturale scadenza del mandato e tutti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti; questo significa che tutti potranno usufruire della novità introdotta appunto con il decreto di ieri del Governo sul terzo mandato consecutivo per i primi cittadini. Inoltre in nessuno dei comuni al voto si andrà al ballottaggio e il nome del nuovo sindaco si conoscerà quindi subito dopo il primo turno.

Sono chiamati alle urne in provincia di Latina gli elettori di Maenza (Claudio Sperduti è il sindaco uscente), Monte San Biagio (Federico Carnevale è il sindaco uscente), Procedi (Angelo Pinifero è il sindaco uscente), Rocca Massima (Massimo Lucarelli è il sindaco uscente), Sermoneta (Giuseppina Giovannoli è la sindaca uscente) e Spigno Saturni (Salvatore Vento è il sindaco uscente).