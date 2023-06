Erba alta, il Comune chiede aiuto agli agricoltori per fronteggiare l’emergenza

Quello dell’erba alta sta diventando un problema non da poco a Latina e soprattutto per la neo insediata amministrazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano. In molte zone della città non viene tagliata da diversi mesi ormai raggiungendo livelli preoccupanti. Per far fronte a quella che sta diventando una emergenza, quindi, il Comune ha deciso di affidarsi all’aiuto degli agricoltori per le operazioni di sfalcio. Quello del decoro urbano, infatti, è stato indicato a più voci, sia dalla maggioranza che dall’opposizione, come una delle priorità della nuova amministrazione; un concetto ribadito anche nel giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale. La giunta Celentano ha così deciso di approntare un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria degli agricoltori, secondo quanto stabilito con una delibera che è stata approvata nei giorni scorsi.

“Nell’imminenza dell’assunzione delle funzioni, l’organo di governo ha ravvisato” si legge nel documento, “evidenti criticità nella pronta esecuzione delle attività di sfalcio dell’erba su terreni di proprietà comunali e, quindi, della manutenzione del verde pubblico cittadino, il quale versa in una situazione di grave incuria foriera di possibili rischi per la stessa incolumità pubblica”. Attendere la naturale conclusione dei procedimenti amministrativi - il riferimento è alle due procedure di affidamento ordinario dei contratti pubblici “Interventi manutentori sulle aree di competenza comunale (D.D. 897/2023 del 10/05/2023) e “Interventi manutentori urgenti si sfalcio dell’erba sulle aree verdi di competenza comunale", Determinazione a contrarre e procedura di affidamento -, si legge ancora nel documento, “significherebbe procrastinare ulteriormente l’avvio delle suddette attività di sistemazione e manutenzione del verde pubblico cittadino che, invece, si rendono tanto più urgenti in considerazione del concomitante periodo estivo, tra l’altro caratterizzato da recenti eccezionali piogge che hanno interessato tutto il territorio nazionale”.

Al fine di “fronteggiare l’emergenza del verde pubblico cittadino venutasi a determinare soprattutto nelle ultime settimane - prosegue ancora la delibera - è intenzione del Comune di Latina e delle Associazioni promuovere sul territorio comunale un percorso di reciproca collaborazione attiva, con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli interessati a favore della manutenzione delle grandi aree verdi urbane, individuate tra quelle rientranti nel piano ordinario di manutenzione del verde”.

Il protocollo, definito “indispensabile”, è volto quindi a “disciplinare un rapporto con le associazioni aderenti al fine della successiva conclusione, in tempi stretti, di specifici atti con imprenditori agricoli locali”, finalizzati “alla sistemazione e alla manutenzione del territorio” a cura degli stessi “imprenditori agricoli, con riconoscimento di un prezzo minimo a titolo di corrispettivo”.

Le associazioni sottoscrittrici, conclude il documento, “rappresentano tutte le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli a livello nazionale e, quindi, sono altamente rappresentative delle realtà imprenditoriale del settore agricolo anche a livello locale, annoverando tra le proprie finalità statutarie, la valorizzazione delle attività di settore con specifico riferimento alla tutela del territorio e del paesaggio nonché di servizio alla comunità”. L’importo stanziato è di 10mila euro.