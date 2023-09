Cisterna- Valmontone: dalla prossima settimana partono gli espropri

Prenderanno il via dalla prossima settimana le procedure di esproprio dei terreni per la realzizazione della bretella Cisterna- Valmontone. Lo aveva annunciato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, lo ribadisce anche il consigliere della Pisana Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro.

"La procedura - spiega Tripodi - prevede che dopo gli espropri vengano fatte una serie di indagini archeologiche. geologiche e soprattutto la Bob (bonifica ordigni bellici). Dopo anni di battaglie che ho condotto sia dai banchi dall’opposizione ma anche con le mozioni dagli scranni della maggioranza, a breve si sbloccheranno i cantieri per questa opera che è frutto di un grande lavoro di squadra anche con le associazioni di categoria del territorio, grazie al presidente Francesco Rocca e soprattutto al nostro ministro per le Infrastruttire Matteo Salvini".

Soddisfazione dunque per l'obiettivo che ora sembra più vicino. Il consigliere Tripodi non dimentica di citare chi ha portato avanti questa battaglia per l'infrastruttura: "Mi riferisco ai consiglieri di Cisterna, Federica Felicetti, Pierluigi di Cori, Marco Squicchero, e tutto il gruppo Lega". "A breve il Comune di Cisterna convocherá un Consiglio comunale straordinario per parlare di questo tracciato - aggiunge - Faccio un ringraziamento anche al commissario ingegner Antonio Mallamo che ha condotto in maniera magistrale tutte le conferenze di servizio che hanno portato a questo immenso risultato per la provincia di Latina e sud di Roma. Il primo passo verso la grande sfida che ha caratterizzato tutta la mia agenda politica, da sempre, per dare a Latina e provincia l’opportunità di uscire dall’isolamento logistico, economico e culturale”.