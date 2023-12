Ex Svar e parcheggi, respinte le mozioni del M5S: “Ennesima prova di forza della maggioranza”

“In Consiglio l’ennesima prova di forza della maggioranza”: con queste parole la capogruppo del M5S, Maia Grazia Ciolfi, commenta la bocciatura in aula delle due mozioni presentate dal movimento relative all’ex Svar e ai parcheggi. “Dalla doppia seduta del Consiglio comunale è emerso un modo di fare tristemente noto - aggiunge Ciolfi -: una maggioranza che si fa forte dei numeri e con arroganza respinge due mozioni relative ad emergenze sulle quali si sarebbe dovuti convergere per il bene della città. Un chiaro tentativo di mettere il bavaglio al Movimento”.

“Quello che più preoccupa – sostiene ancora li capogruppo del movimento – è l’assenza di motivazioni valide alla base di queste bocciature. Addirittura si è chiesto di rinviarle, per la terza volta, per riportare la discussione in commissione, ma la mozione è un istituto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e in quanto tale è diritto e dovere di un consigliere utilizzarlo nell’esercizio del proprio mandato elettorale. Da regolamento, l’iter prevede che torni in commissione una volta approvata. Dunque la maggioranza è chiamata ad assumersi la responsabilità di approvarla o bocciarla, la richiesta di ritiro è una moda in voga solo nel centrodestra di Latina”.

"Dimenticando che il Consiglio comunale non è un salotto da chiacchiera sui massimi sistemi, la maggioranza – incalza Ciolfi – ha detto no all’impegno di portare in assise il tema della futura destinazione dell’ex Svar così come alla mozione per l’alberatura e la deimpermeabilizzazione dei parcheggi. Si trattava - aggiunge ancora rispetto a quest’ultima - di una mozione tecnica oltre che politica, una proposta per attivare strumenti operativi di contrasto al cambiamento climatico quali la decementificazione in favore dell’utilizzo di materiali permeabili, la previsione del fotovoltaico sulle coperture delle aree sosta, la messa a dimora di nuovi alberi implementata con l’emendamento della Consigliera Isotton per la cura e manutenzione delle alberature. L'implementazione di queste pratiche, applicate sia a parcheggi esistenti che da realizzare, è parte di una strategia più ampia per creare città vivibili e resilienti, minimizzare l'impatto ambientale delle infrastrutture urbane, migliorare la salute pubblica promuovendo un'urbanizzazione più sostenibile, focalizzata sull'ambiente e sul benessere della comunità locale. Si poteva portare la mozione approvata in commissione Trasporti visto che in questa sede si sta discutendo della realizzazione di parcheggi multipiano. Invece no. La maggioranza ha preferito bocciarla dimostrando scarso interesse verso le tematiche ambientali e l’emergenza climatica e motivando la bocciatura con l’insostenibilità economica. Smentita poche ore prima dall’approvazione del DUP in cui sono previsti circa 3 milioni di euro per interventi di decementificazione di aree esistenti, già programmati con fondi europei”.

“I consiglieri di maggioranza chiamano dialettica politica quella che ha tutto l’aspetto di una prova di forza - conclude la consigliera del M5S -. Ci aspettiamo che alle prossime bocciature di proposte costruttive vengano fornite motivazioni valide, non alla sottoscritta o al Movimento, ma ai cittadini che hanno votato i propri rappresentanti perché amministrino Latina al meglio”.