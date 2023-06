Fare Latina verso il congresso di ottobre, al via la campagna di tesseramento

Il movimento politico Fare Latina si avvia verso il Congresso che si terrà a ottobre e apre la campagna di tesseramento. Alla presidenza resta Annalisa Muzio, neo assessora della giunta Celentano, mentre vice presidenti e portavoce saranno Massimo Marini e Roberto Stabellini, che sarà anche responsabile del dipartimento Cultura; seegretario politico Manuel Di Giulio. Angelo Conti sarà invece il responsabile dei rapporti con gli enti; Massimiliano Ramoni si occuperà di associazionismo e della tesoreria; Robert Scarica al Terzo Settore; Viviana Bisegna dello Sport; Massimo Gibbinisi della logistica e dell’organizzazione degli eventi; Alberto Riva sarà il referente del dipartimento Borghi e periferie; Paolo Scapinsi occuperà della raccolta delle criticità; a Fabrizio Falconi del dipartimento Attività Produttive; Alessandro Porzi, consigliere comunale di Fare Latina,sarà il referente consiliare; Rita Percoco e Simona Novagasi occuperanno del Dipartimento Welfare e Pari Opportunità; Gianluca Miozzidi quello della Scuola e dell’Ambiente; Fabio Marconi si occuperà del Dipartimento per lo sviluppo provinciale e Alessio Martufi sarà il responsabile dell’Urbanistica e del gruppo giovani.

Organigramma nuovo in vista dell'appuntamento politico dei prossimi mesi, quello del congresso appunto, che sarà anche l'occasione per fare il punto sulla nuova campagna di tesseramento già avviata e per presentare i nuovi referenti delle sedi del movimento che, presto, verranno aperte anche in altre città della provincia.

“Auguro un buon lavoro a tutti – afferma Massimo Marini, nominato vice presidente di Fare Latina - Presentare un movimento allargato con tanti dipartimenti che hanno già ampiamente iniziato a collaborare con gli assessorati comunali di riferimento, ci riempie di orgoglio e rappresenta perfettamente lo scopo del nostro lavoro, ovvero quello di essere sempre più radicati sul territorio comunale, e presto anche su quello provinciale. Stiamo, infatti, lavorando con alcuni nostri referenti in altre città della provincia per aprire altre sedi del nostro movimento. Siamo diventati una realtà, siamo un movimento radicato e presente – continua ancora Massimo Marini - siamo il nuovo modo di fare politica per ristabilire il corretto rapporto tra il cittadino e coloro che lo rappresentano, una nuova dimensione collettiva in cui ognuno si possa sentire soggetto attivo e parte integrante nelle scelte per tornare a sentirsi orgogliosi di appartenere ad una comunità e incidere nelle decisioni. Partecipare, iscrivendosi a Fare Latina – conclude Massimo Marini, invitando i cittadini al tesseramento - significa acquisire questa consapevolezza e rivendicare la necessità di essere informati sulle decisioni prese dall’amministrazione comunale che sono decisioni che coinvolgono la nostra città e la vita di tutti noi”.

Dello stesso avviso anche Roberto Stabellini: “La presentazione del nuovo organigramma è la testimonianza di come il nostro movimento sia vitale, dinamico e attrattivo.Sono, infatti, molti i nomi nuovi che hanno deciso di partecipare alla crescita del nostro movimentocrescita che culminerà, nel mese di ottobre, con il nostro primo congresso che sancirà la nascita del primo partito della città.L’organigramma rappresenta la sintesi del FARE. Ogni dipartimento si farà carico delle aree tematiche strategiche per la crescita della nostra città e, in sinergia con tutti i cittadini che vorranno avvicinarsi a noi, elaborerà proposte e affronterà problematiche a sostegno dell’amministrazione comunale.Ritengo che questo sia un momento cruciale per la cittadinanza: avvicinandosi a Fare Latina si avrà la possibilità di portare le proprie istanze e di essere immediatamente rappresentativi delle proprie necessità.Senza nulla togliere a nessuno riteniamo di essere assolutamente originali nella nostra proposta politica, originali perché liberi di poter incidere immediatamente sulle scelte che coinvolgono il nostro territorio.Invitiamo, pertanto, i cittadini tutti a prendere nota dei nomi dei referenti dei vari dipartimenti e a contattarli senza esitazione anche attraverso i nostri canali social sempre attivi”.