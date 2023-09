Promozione di prodotti agroalimentari: 200mila euro alle manifestazioni della provincia

Pubblicate dalla Regione Lazio le graduatorie di merito dell'avviso pubblico sulle agevolazioni 2023 per il finanziamento di progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e sperimentazione riguardanti i prodotti agricoli e il patrimonio enogastronomico laziale. Ben 10 Comuni della provincia di Latina hanno ottenuto un importante finanziamento, per oltre 200.000 euro complessivi. Ne dà notizia Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive.

Ecco dunque quali progetti pontini hanno ottenuto il finanziamento:

per il comune di Sermoneta 20.000 euro sono andati alla "Secolare Fiera di San Michele 2023" (20000 euro); altrettanti sono destinati, per il comune di Roccagorga, all'evento "Lepinaria. Le emozioni del gusto, i cibi, i luoghi, l’identità nella terra delle tradizioni contadine"; per la Proloco Città di Formia "Aps e l’olio del sud" 1.000 euro; per il comune di Cori "Viaggi del gusto a Cori deco doc e non solo, sagra del prosciutto al vino di Cori" 12.500 euro; 1.000 euro per il comune di Campodimele "Sagra della Cicerchia e del pane di Grano Serena"; a Castelforte "Castelforte antica terra di sapori semplici" 8.000 euro; la Coldiretti Latina riceverà 20mila euro per "L'Estate pontina della Biodiversità"; quindi l'Associazione Pro Loco di Cisterna, 9.400 euro per la manifestazione "Sapori e Tradizioni Cisterna"; la Pro Loco di Latina Centro Lido, per "Delizie In agro" 14000 euro; la Pro Loco Santi Cosma e Damiano "I sapori della nostra Terra" (1000 euro), il Comune di San Felice Circeo con la "Festa del Pesce azzurro" 15 edizione (20000 euro), la Pro Loco di Campodimele per l'evento "E' tempo di merenda junior art" 450 euro; Acoi Scarl La DOP Gaeta nella Fiera dei Sapori 20000 euro; Ancei Formazione e Ricerca Le Lenticchie di Ventotene: storia e tradizione 7.150 euro; Associazione i ragazzi della Notte Aps "Rocking Zag tra musica e sapori" 5.272 euro; all'associazione La Magica Madre Terra Mare Amico 15.900 euro; alla Unagri Unione Agricoltori Itrani Soc Coop Itri Agricola per la manifestazione "Coltiviamo innovazione e sostenibilità" 3013 euro; infine 18mila all'associazione Orange Dream Gusto Hub.

"Attraverso l'avviso, riservato a soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, che ha reso possibile la realizzazione di centinaia di iniziative - spiega Tiero - Regione Lazio e Arsial hanno promosso la conoscenza delle produzioni agroalimentari laziali, delle realtà agricole locali e dei territori rurali. Le fiere, le sagre e qualsiasi evento di promozione dei prodotti tipici del territorio sono diventati degli appuntamenti estivi dallo straordinario valore turistico ed economico. Ed è per questo che abbiamo voluto mettere a disposizione dei Comuni e delle associazioni una cifra importante affinché venga dato un importante impulso allo sviluppo del prodotto e del brand ‘made in Lazio. La Regione Lazio ancora una volta dimostra un attaccamento particolare verso i prodotti della sua terra e della sua tradizione. L'obiettivo è quello di rendere sempre più riconoscibili e apprezzate le eccellenze assolute del nostro territorio. Stiamo dando grande attenzione alle esigenze delle imprese. Un compito che ci vede impegnati in primo piano insieme all’assessore all’agricoltura. A Giancarlo Righini va il mio ringraziamento per quanto sta facendo per il rilancio del comparto nei territori. Rispetto al passato è del tutto evidente come vi sia un cambio di passo in un ambito fondamentale per la nostra economia. Il grande lavoro sta dando i frutti sperati e sono convinto che la strada intrapresa dal mio amico Righini regalerà importanti risultati anche nei prossimi anni per tutto il settore agricolo’.