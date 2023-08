Pnrr, il crono-programma per l’ex scuola di via Milazzo e l’ex Tipografia: tempi e interventi

E’ stato fatto questa mattina nel corso della commissione Pianificazione il punto su alcuni progetti finanziati dal Pnrr a Latina. A illustrare i tempi e gli interventi sono stati il vice sindaco e assessore al Pnrr Massimiliano Carnevale e la dirigente del servizio Decoro, manutenzioni, qualità urbana e bellezza Micol Ayuso. Nella riunione si è parlato in particolare di due progetti relativi alla rigenerazione urbana di due case di quartiere: l’ex tipografia Il Gabbiano e l’ex scuola elementare di via Milazzo. Nelle prossime riunioni verrà fatto il punto sugli altri progetti.

L’assessore ha ribadito l’impegno svolto fino a ora: “Ci siamo insediati a giugno e avevamo una tempistica strettissima: entro il 31 luglio era necessario procedere con l’affidamento dei lavori. Gli uffici, che ringrazio, hanno lavorato anche di notte per non rischiare il definanziamento – ha dichiarato - e a oggi posiamo dire con orgoglio che ci troviamo a buon punto. La proroga di 60 giorni ci ha permesso di avere più tempo per affinare il tutto e, adesso, ci stiamo muovendo per l’istituzione di un ufficio di coordinamento tra i vari settori dell’ente, che fino a oggi non è stato pensato. Una cabina di regia è importante perché i vari settori siano collegati tra di loro e, perché tutto funzioni al meglio, verranno individuate figure con le capacità per svolgere tali compiti”.

Nello specifico, riguardo all’ex tipografia Il Gabbiano, uno degli immobili più antichi presenti nel territorio di Latina, gli interventi da 1,1 milioni di euro inizieranno nel mese di settembre e dureranno otto mesi. “L’edificio - spiegano dal Comune - era un tempo usato come deposito da parte del Consorzio di bonifica e ha un interesse culturale, tanto che è stato oggetto di una riunione da parte della Soprintendenza. Verrà rigenerato quasi tutto l’immobile, 400 mq, e verrà realizzata una sala polifunzionale dove organizzare mostre, eventi o altre attività. Gli interventi riguardano il restauro della facciata lato strada, la parte elettrica e impiantistica legata al condizionamento, con pompa di calore, e la riqualificazione dello spazio esterno che, con l’inversione dell’ingresso, si trasformerà in un’area dove svolgere attività. Le associazioni che utilizzavano l’immobile anche con attività per bambini sono state già coinvolte per il proseguo delle attività”.

L’ex scuola di via Milazzo, invece, è oggetto di finanziamento da 1,7 milioni di euro per la rigenerazione di 800 mq. Secondo quanto spiegato in commissione, il crono-programma prevede l’indizione della gara a giorni, l’aggiudicazione entro settembre e l’inizio dei lavori, che dureranno otto mesi, entro il mese di ottobre. “Per l’edificio, progettato dal maestro di architettura Luigi Pellegrin e oggetto di studi da parte di studenti del settore provenienti da ogni parte d’Italia, è stata data indicazione di realizzare un’opera di ripristino. I lavori riguardano la riqualificazione degli impianti e dello spazio esterno con la creazione di un’area ludica, l’ombreggiamento, la realizzazione di percorsi nel verde, nuovi servizi igienici e nuove vetrate mantenendo lo stile originario. Anche in questo caso sono già state coinvolte le associazioni che hanno sottoscritto i patti di collaborazione per condividere il nuovo percorso”.