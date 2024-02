Furti e criminalità: a Fondi arriva il questore Raffaele Gargiulo

Furti, microciminalità, presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Di tutti questi argomenti e più in generale di sicurezza si parlerà nella giornata di giovedì 29 febbraio alle 10,30 a Fondi nella sala consiliare Luigi Einaudi.

Alla conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del Consiglio comunale Giulio Mastrobattista, è stato invitato anche il questore di Latina Raffaele Gargiulo. Un incontro con amministratori e consiglieri per aprire un confronto sul tema della sicurezza, ma anche per discutere sulla situazione specifica della città di Fondi. "La convocazione della conferenza dei capigruppo - commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - non è certo la prima iniziativa sul tema della sicurezza. Io stesso mi confronto quotidianamente con le forze dell'ordine, ascolto i racconti di moltissimi cittadini, ne vivo le paure, le tensioni e le preoccupazioni, e interloquisco praticamente a cadenza periodica con gli addetti ai lavori. Sono sicuro che questo confronto sarà prezioso per ascoltare i pareri di tutte le parti politiche e per creare un fronte comune contro il crimine affinché, non solo i furti, ma anche altri fenomeni altrettanto preoccupanti, possano ridursi drasticamente".