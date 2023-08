Granchio blu: “L’Unione Europea intervenga subito per fermare l'invasione nel Mediterraneo”

“L’Unione Europea deve intervenire al più presto per fermare l'invasione di granchi blu nel Mediterraneo”: queste le parole dell’europarlamentare pontino della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi che interviene su uno dei temi più caldi di questa estate chiedendo interventi e aiuti dall’Europa.

“Il granchio blu è una specie proveniente dall’Oceano Atlantico, invasiva, che sta causando danni significativi all'ecosistema marino. Si tratta di un predatore vorace che si nutre di una vasta gamma di pesci, molluschi e alghe. Questa predazione sta causando la riduzione delle popolazioni di specie autoctone, con gravi conseguenze per l'ecosistema marino. Inoltre - aggiunge Adinolfi -, il granchio blu si riproduce molto rapidamente e può raggiungere dimensioni considerevoli. Questo lo rende una minaccia seria per le aziende di pesca, che stanno subendo ingenti danni a causa della predazione del granchio sui loro prodotti”.

Infine, aggiunge il parlamentare europeo “va sottolineato che questa invasione non riguarda soltanto il mare aperto ma anche le spiagge e ciò sta generando allarme tra turisti e bagnanti: oltre ad incorrere in situazioni di pericolo, rischiamo seri danni al turismo. Come Lega Gruppo ID chiediamo all'Unione Europea di intervenire immediatamente per fermare l'invasione di granchi blu nel Mediterraneo.

“L'Unione Europea dovrebbe fornire ai paesi membri specifiche linee guida su come affrontare il problema, oltre a misure per limitare la diffusione di questa specie”, aggiunge ancora Adinolfi, e “deve anche fornire sostegno finanziario agli Stati membri per affrontare quella che rischia di tramutarsi in emergenza. Questo sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per aiutare i pescatori a compensare i danni causati dal granchio blu e per finanziare le attività di controllo della popolazione. La Lega Gruppo ID si sta già muovendo con i suoi esponenti per agire contro questo fenomeno ed esortare l’Unione Europea a non restare a guardare. Servono azioni urgenti, subito” conclude l’europarlamentare pontino.