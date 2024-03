Isola pedonale in centro: se ne parla in un incontro pubblico

“L’isola che c’è, isola pedonale e centro storico”: è questo il titolo dell'incontro promosso dal movimento civico Decisamente Latina per sabato 9 marzo al Circolo Cittadino. Un incontro quanto mai attuale, soprattutto dopo la conferenza dei giorni socrsi in Comune con cui l’amministrazione ha confermato la volontà di procedere con l’isola pedonale nel centro città, che così diventa definitiva, ma con importanti e non trascurabili novità.

Secondo il progetto del Comune, illustrato dalla sindaca Celentano, infatti si procederà con la riapertura di una parte di piazza del Popolo, da via Diaz fino al tratto che si trova davanti l’Intendenza di Finanza, ricavando così circa 40 stalli con disco orario, e con la cancellazione di un tratto di pista ciclabile. Due importanti cambiamenti che hanno già fatto storcere il naso e di cui si discuterà anche oggi nel corso di un Consiglio comunale.

Ma l’incontro di sabato per il movimento “Decisamente Latina”, vuole essere un momento di confronto con le istituzioni, gli ordini professionali, le associazioni e i cittadini. “Decisamente Latina – spiega il presidente Andrea Giuliani – non poteva non iniziare proprio da qui, da un tema caldo come quello del futuro del centro storico di Latina su cui non si decide, ormai da anni. L’incontro di sabato vuole essere un momento di confronto sul nuovo progetto, ancora in itinere, dell’amministrazione comunale, ma soprattutto vuole essere un’occasione di ascolto. Ecco perché abbiamo invitato il sindaco, Matilde Celentano, gli assessori competenti per deleghe, gli ordini professionali, le associazioni di commercianti e, naturalmente, i consiglieri comunali Claudio Di Matteo, Francesca Pagano, Alessandro Porzi e il capogruppo in consiglio, Enzo De Amicis.

Il nostro movimento civico – aggiunge Giuliani – è nato proprio con l’intento di dare l’opportunità, agli interessati, di potere portare all’attenzione dell’amministrazione comunale proposte e istanze; crediamo che incontri come quello che abbiamo organizzato per sabato prossimo siano alla base di un percorso democratico e condiviso che punti a portare avanti temi importanti per il rilancio della nostra città”.

Del futuro del centro di Latina “si discute da diversi anni ormai – conclude il presidente del movimento civico – e dopo tante proroghe è quanto mai necessario e utile organizzare incontri come quello di sabato prossimo per raccogliere tutte le istanze di chi, il centro storico, lo vive e mi riferisco non solo ai commercianti, ma anche ai residenti e ai cittadini. L’appuntamento di sabato mattina sarà l’occasione per animare il dibattito e perché no, aggiungere nuove idee nell’ottica di quello che è lo scopo per cui è nato il nostro movimento: dare voce, e risposte, alla cittadinanza”.

Intanto dall'opposzione si muovono contro il progetto della maggiroanza per una nuova isola pedonale. Nelle scorse ore infatti Lbc ha annunciato una petione online.