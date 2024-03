Isola pedonale definitiva, ma senza un pezzo. Nuovi parcheggi su parte di piazza del Popolo

L’isola pedonale diventa definitiva, ma con alcune e sostanziali novità. Questa la decisione della maggioranza di governo a Latina che pone fine alla sperimentazione avviata nel 2021 dall’allora amministrazione Coletta. “Le sperimentazioni vanno avanti sulla base di rinnovi, ma hanno un inizio e hanno una fine. Ora noi abbiamo il coraggio e ci prendiamo la responsabilità dopo 10 anni di procedere con una isola pedonale definitiva. Una decisione che abbiamo preso dopo un dibattito vivo, continuo e costruttivo in seno alla maggioranza che nonostante alcune divergenze iniziali è arrivata a un punto comune” ha spiegato la sindaca Matilde Celentano che oggi ha tenuto la conferenza affiancata da tutti i gruppi di maggioranza rappresentati da Enzo De Amicis, Dino Iavarone, Vincenzo Valletta, Maurizio Galardo e Giuseppe Coriddi.

Dal 1° aprile, dunque, al termine degli ulteriori due mesi che l’amministrazione si è data alla scadenza dell’ultima proroga di fine gennaio, si procederà con l’isola pedonale definitiva. Un progetto che, come detto, presenta alcune importanti novità.

Arredo urbano

Il primo punto, particolarmente battuto dalla prima cittadina, è quello dell’arredo urbano. Si parla della piantumazione di nuove alberature, di nuove panchine, di cestini - anche per le deiezioni dei cani - di totem. “Soprattutto sarà un’isola pedonale riempita di contenuti con eventi programmati settimanalmente” ha spiegato la sindaca Celentano che ha sottolineato anche l’introduzione del wi-fi gratuito in centro. “Il protagonista deve essere il pedone” ha ribadito. “Abbiamo fatto una delibera di giunta che ha dato indirizzo agli uffici per preparare un progetto di arredo e decoro urbano, quindi senza incarichi esterni. Ci siamo presi un tempo massimo di circa 4 mesi” ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio.

Attenzione ai residenti e ai commercianti

Proprio in tema di attenzione ai fruitori del centro storico, la sindaca Celentano ha parlato anche di interventi per i residenti e a favore dei commercianti. “In centro abitano 39 famiglie e hanno a disposizione uno stallo e la possibilità di carico e scarico merci della durata di 20 minuti, noi pensiamo di allungarlo a 30 minuti. Inoltre non avranno più a disposizione un disco orario per una singola auto ma per un’intera famiglia e quindi per tutte le auto del nucleo. Per agevolare i commercianti, con cui abbiamo un confronto diretto e costante - ha aggiunto la sindaca -, abbiamo anche pensato alla possibilità di stalli con disco orario gratuito di un’ora per invogliare le persone a frequentare il centro con la possibilità così di prendere un caffè, andare a comprare un libro o fare commissioni senza dover andare a cercare il parchimetro”.

Aumentano i parcheggi, diminuisce la pista ciclabile

La nuova isola pedonale pensata dall’amministrazione Celentano prevede una grande novità, quella destinata a fare più discutere. Si sta valutando infatti la riperimetrazione dell’isola con la riapertura al traffico di via Diaz e di parte di piazza del Popolo nel tratto davanti all’Intendenza di Finanza. Una riapertura prevista dal lunedì al venerdì con la chiusura poi nel fine settimana. In questo modo si potrebbero ricavare i 40 stalli a disco orario di cui “potrebbero usufruire le persone che si muovono in centro”. Una novità che si lega a filo doppio con la cancellazione di un tratto di pista ciclabile proprio nel cuore di Latina, vale a dire il pezzo che va da corso Matteotti e attraversa piazza del Popolo, lungo la curva, fino a corso della Repubblica davanti agli uffici dell’Anagrafe. Una decisione presa per “motivi di sicurezza” è stato spiegato dalla prima cittadina e dai rappresentanti dei partiti di maggioranza: “riaprire al traffico il tratto di piazza del Popolo lasciando la pista ciclabile creerebbe una situazione di pericolo proprio per gli utenti delle due ruote”. In tema di parcheggi ne sono stati annunciati anche alcuni sotterranei nella zona delle ex autolinee, dell’ex mercato annonario e nell’area tra l'ex Garage Ruspi e l’hotel Europa.

Ma l’opposizione non ci sta

Dura è stata la reazione dell’opposizione. E soprattutto del capogruppo di Lbc Dario Bellini che ha assistito alla conferenza ed è intervenuto in chiusura. “Non è vero che sono 10 anni che non si ha il coraggio di fare l’isola pedonale. Il sindaco Di Giorgi nel 2013 ha istituito la Ztl e nel 2021 ho istituito io la sperimentazione dell’isola pedonale. La seconda e delicata questione è quella legata al fatto che si vuole intervenire su una pista ciclabile che è stata appena ristrutturata e per la quale sono stati spesi tanti soldi pubblici, senza contare che da quella stessa pista ciclabile stanno partendo ora tutte le direttrici che le permettono di assolvere la sua funzione di collegamento”. Si annuncia dunque un consiglio comunale infuocato quello di domani in cui si discuterà proprio del progetto dell’isola pedonale.

Progetto al vaglio

“L’argomento che andiamo a trattare interessa tutti e l’animosità di questa conferenza lo conferma. L’amministrazione ha deciso di intraprendere un percorso che sicuramente solleverà una serie di polemiche e farà felice qualcun altro. Allo stato attuale il progetto è al vaglio non solo della parte politica, ma stiamo lavorando anche con i tecnici affinché queste scelte non vadano a influire negativamente sul perimetro della circonvallazione” ha spiegato l’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco che ha annunciato la nuova pista ciclabile che collegherà piazza Dante con piazza Buozzi, con un’importanza strategica per il collegamento con il centro.