Emergenza idrica, rifiuti e manutenzione del verde, Lbc: "Servono risposte"

Gestione e cura delle aree verdi, Abc e acqua. Sono questi i temi che il gruppo consiliare di Lbc, con una richiesta al presidente, chiede di inserire con urgenza nei lavori della commissione Ambiente. "Dato il silenzio dell'amministrazione su alcuni temi – spiegano i consiglieri del gruppo di Lbc, Dario Bellini e Loretta Isotton come componenti della commissione Ambiente, insieme a Damiano Coletta e Floriana Coletta – chiediamo che venga quanto prima affrontata la situazione dello sfalcio dell'erba nei parchi e nei giardini, sulle rotonde, nelle aree di spartitraffico e sui marciapiedi della città, chiarendo come si sta procedendo alle operazioni. E' necessario inoltre conoscere la relazione sullo stato di assegnazione del nuovo accordo quadro per la gestione pluriennale delle aree verdi e la gestione delle ditte attualmente contrattualizzate e affrontare in commissione il tema del soccorso irriguo. A tal proposito si richiede che in commissione vengano convocati l'assessore Massimiliano Carnevale e il dirigente del settore Paolo Cestra".

"Altra questione da affrontare con urgenza – continuano – è quella dei rifiuti e del piano industriale dell'azienda Abc”. L’istanza è quella di sapere come l'amministrazione intende chiudere la restante porzione di territorio rimasta al vecchio metodo di raccolta dei rifiuti con i secchioni e di calendarizzare una relazione dettagliata che contenga dati della raccolta differenziata e della vendita delle materie prime raccolte con il metodo del porta a porta. In un quadro di fortissima criticità, Lbc chiede inoltre di inserire nei lavori della stessa commissione la questione Acqualatina, sia dal punto di vista della depurazione che da quella della distribuzione. "Le consuete analisi di Goletta Verde – spiegano i consiglieri – hanno restituito una fotografia sconfortante, con due foci del nostro comune classificate come fortemente inquinate. Vorremmo affrontare con i tecnici di Acqualatina, Consorzio di Bonifica, assessore all'Ambiente e dirigente comunale, questo argomento con particolare attenzione ai progetti legati alla fitodepurazione Rewetland e al progetto Fidel del Comune di Latina sugli scarichi dei nuclei abusivi. Inoltre assistiamo ormai sistematicamente alle interruzioni o abbassamenti del servizio dell'acqua potabile da parte di Acqualatina, una situazione che sta diventando insostenibile per i cittadini costretti a subire costanti disservizi che coinvolgono tutto il comune da molti mesi. E' fondamentale che i commissari e i cittadini possano conoscere la relazione dei tecnici e dei vertici di Acqualatina sul cronoprogramma dei lavori previsti dai cospicui investimenti del Pnrr. Il Comune di Latina è un socio pesante della partecipata e deve far sentire la sua voce".