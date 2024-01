Carnevale 2024, anche quest'anno Latina senza sfilata dei carri

Sarà ancora un Carnevale senza carri per il capoluogo pontino. Come emerge dalla delibera approvata e pubblicata nei giorni scorsi che ha come oggetto i festeggiamenti per il Carnevale 2024 nel calendario degli eventi manca la tradizionale sfilata dei carri allegorici per le vie del centro.

La Giunta guidata dal sindaco Matilde Celentano ha infatti messo in cantiere “un programma di eventi e manifestazioni che potranno ricomprendere: l’allestimento di mercatini con strutture amovibili di piccole dimensioni per prodotti artigianali e/o enogastronomici da realizzarsi in città; giostrine per i bambini; una manifestazione Truck Food; alcune sfilate di majorettes e bande musicali; lo spettacolo di fontane danzanti “spettacolo di giochi acqua luce e fuoco”; alcuni spettacoli gratuiti con artisti di strada in piazza del Popolo e un concerto ancora non precisato”.

Per la realizzazione degli eventi l’amministrazione comunale ha stimato una spesa complessiva di 13mila euro.

Per il quarto anno consecutivo dunque Latina deve fare a meno dei carri: l'ultima sfilata risale infatti al 2020, appena pochi giorni prima delle chiusure per il COVID.