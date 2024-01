Forza Italia, il congresso elegge Giuseppe Di Rubbo nuovo coordinatore provinciale

Giuseppe Di Rubbo è stato eletto per accalamazione coordinatore provinciale di Forza Italia a conclusione del congresso tenutosi a Gaeta e presieduto dal senatore Claudio Lotito.

A fare gli onori di casa l'ex sindaco di Gaeta e consigliere regionale Cosmo Mitrano al fianco del quale c'era il coordinatore regionale del partito Claudio Fazzone alla presenza del parlamentare europeo Salvatore De Meo, di tutti i sindaci azzurri della provincia pontina, dell'assessore regionale al lavoro Giuseppe Schiboni, del capogruppo regionale Giorgio Simeoni, dei consiglieri regionali Angelo Tripodi e Roberta Dalla Chiesa. "Siamo il partito della gente e per la gente e faremo grandi cose senza ideologie - ha spiegato Lotito - ma lavorando sulle esigenze reali delle persone. Siamo il partito che punta sulle risposte, non sulle parole". Il senatore Fazzone ha invitato ad intervenire il coordinatore uscente Alessandro Calvi che ha spiegato il grande lavoro svolto in questi anni e concentrato l'attenzione delle prossime sfide del partito.

"Fare politica è una scelta di rispetto e responsabilità che abbiamo il dovere di non deludere mai. Stiamo riorganizzando - ha sottolineato Fazzone - il partito in modo ancora più pungente di prima lavorando per costruire un Paese con un sistema sanitario accessibile ed eccellente. Come Forza Italia stiamo lavorando ad una legge che garantisca a tutti la possibilità di potersi curare. Ho presentato un decreto legge che possa eliminare il numero chiuso dalle facoltà che riguardano le professioni sanitarie. La selezione deve essere fatta con lo studio non certo con test che non hanno nulla a che fare con la professione che hanno scelto". Il focus si è quindi concentrato sulle criticità della provincia di Latina in particolare sulla necessità di "nuove infrastrutture,come la Pedemontana di Formia, il potenziamento della rete ferroviaria".

I lavori si sono conclusi con l'elezione di Giuseppe Di Rubbo quale coordinatore provinciale dei candidati al coordinamento provinciale e al congresso nazionale.