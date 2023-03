Lbc firma il regolamento delle primarie: "Pronti a partire, Coletta è il nostro candidato"

E' stato firmato dalla segretaria del movimento Latina Bene Comune il regolamento per le elezioni primarie in vista della scelta del candidato sindaco di Latina nella coalizione di centrosinistra. Dopo i primi dissidi è tornato il sereno e Pd ed Lbc convergono ora sulla scelta delle primarie di coalizione. Il documento è stato sottoscritto insieme al segretario del Partito democratico del capoluogo, Leonardo Majocchi, e al coordinatore di Per Latina 2032 Nazzareno Ranaldi.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Ortu La Barbera – abbiamo messo a punto, in un clima sereno e collaborativo, uno strumento in grado di organizzare al meglio le elezioni primarie per la scelta della candidatura a sindaco di Latina. Il momento che viviamo impone responsabilità motivo per cui l’invito a collaborare resta valido anche per le altre forze della città, politiche e civiche, che si riconoscano nei valori della nostra coalizione”. La scelta di Lbc, come già annunciato, resta su Damiano Coletta, che parteciperà quindi alla consultazione delle primarie insieme al candidato scelto dal Partito democratico.