Incendio Rida, interrogazione parlamentare al Ministro dell'ambiente

L’incendio scoppiato all’interno dell’impianto per il trattamento dei rifiuti della società Rida Ambiente di Aprilia è diventato oggetto di una interrogazione parlamentare presentata dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti al Ministro dell’ambiente.

Zaratti chiede se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto accaduto e quali provvedimenti urgenti ha messo in essere per verificare sia le cause che hanno determinato l’incendio sia l’eventuale fuoriuscita di sostanze tossiche e quali siano i motivi per cui la Rida Ambiente chiede ai Comuni di produrre, solo adesso, nuove e ulteriori analisi ed informazioni circa la provenienza dei rifiuti benché già riceva da tempo, dai medesimi, i rifiuti in forza dei contratti in essere; per quale ragione l’incendio, che avrebbe interessato solo una sezione di biofiltrazione, determinerebbe l’impossibilità di utilizzare altre e distinte linee di trattamento rifiuti pur presenti nel medesimo impianto; quali organi di vigilanza e controllo si siano recati all’impianto di Aprilia per verificare l’effettivo stato dei luoghi e valutare così la possibilità di mantenere attive linee di trattamento non interessate dall’evento; se e quali impianti alternativi alla Rida siano stati messi a disposizione, dalla Regione Lazio, ai 46 Comuni e Società di raccolta per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato che “giace sulle strade e pubbliche vie, ormai sin dalla giornata di domenica 3 settembre, con conseguente grave pregiudizio all’igiene e salubrità pubblica e al superiore interesse pubblico generale che occorre prioritariamente tutelare”.

Il fermo delle attività dell'impianto ha infatti prodotto e continua a produrre evidenti disagi in particolare a Latina con l'accumulo nei cassonetti e nelle strade dei rifiuti indifferenziati, che avrebbero dovuto essere conferiti alla Rida.