Isola pedonale, commercianti in audizione nella commissione Attività produttive

Si è riunita questa mattina, lunedì 28 agosto, la commissione Attività Produttive del Comune di Latina per discutere dell'isola pedonale in centro con l'audizione dei commercianti.

"Con la riunione di questa mattina - spiega il presidente Dino Iavarone (FdI) - abbiamo dato inizio a un nuovo percorso condiviso, che ci porterà a proporre una soluzione definitiva di quella che deve essere la destinazione del centro storico della città. Abbiamo iniziato ascoltando le esperienze e le proposte dei commercianti, che hanno vissuto la Ztl prima e poi la sperimentazione di isola pedonale. I commercianti hanno sostanzialmente bocciato l'esperienza dell'isola pedonale così come l'abbiamo vissuta, cioè senza servizi, arredi, eventi e funzioni specifiche, che hanno aggravato la perdita di competitività delle attività del centro storico, rispetto ai centri commerciali e al commercio elettronico. Le proposte fatte rispondono alla domanda di aumentare l'afflusso dei cittadini in centro, facendogli trovare un ambiente servito, curato, pulito e attrattivo, da realizzare anche attraverso un contributo diretto delle stesse attività commerciali".

Nel corso della commissione è stato affrontato il tema della riapertura al traffico in alcune fasce orarie per permettere il carico e scarico merci e i servizi di manutenzione. "Su questo - ha spiegato Iavarone - c'è stato l'impegno immediato dell'assessore Di Cocco a prevedere nella prossima ordinanza questa possibilità. Per quanto riguarda le azioni da mettere in atto per riqualificare il centro storico, è parere sostanzialmente unanime, anche da parte dell'opposizione, che vadano riportate funzioni al centro, su questo molto può fare la destinazione degli edifici di fondazione a servizio dell'università e, il riportare al centro servizi amministrativi che prevedano il contatto con il pubblico. Come presidente posso dirmi soddisfatto per aver improntato i lavori della commissione alla collaborazione e all'ascolto delle reali esigenze dei cittadini, in questa prima riunione siamo partiti dai commercianti, ma presto saranno sentiti i residenti e le associazioni dei consumatori, e sarà attivato un tavolo permanente di confronto, dove man mano saranno affrontati tutti i passaggi che ci porteranno ad una proposta di riqualificazione del centro storico quanto più condivisa possibile, che sia valida nel breve, medio e lungo termine".