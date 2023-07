Linee di mandato della sindaca Celentano, l'opposizione: "Documento privo di visione e contenuti"

Sono arrivate immediate, nell'aula consiliare, le repliche dei partiti di minoranza sulle linee di mandato della sindaca Matilde Celentano, un documento che per i consiglieri di opposizione era troppo scarno e generico, privo di reale programmazione e di visione della città.

"Un canovaccio buono per navigare a vista - ha commentato la consigliera del Pd Daniela Fiore - Ci aspettavamo dall’assise un momento utile per conoscere l’identità e i contenuti politici di questa maggioranza. Purtroppo, l’esame delle 15 pagine di cui consta il documento e che il sindaco ci ha pedissequamente letto in una cinquantina di minuti, ci lascia il sentore di farraginosità e lacunosità avuto in campagna elettorale, leggendo il programma del centrodestra. Un documento colabrodo, – continua la consigliera del Pd – con contenuti e temi appena accennati. Ce l’ha confermato anche il consigliere Enzo De Amicis, dicendo che “le linee di mandato avranno ragion d’essere lungo il percorso”. Dunque, al momento non è dato sapere cosa voglia fare questa maggioranza per Latina, lo si saprà via facendo".

Dello stesso avviso i consiglieri di Lbc. "La maggioranza e la sindaca si sarebbero dovuti impegnare di più - ha dichiarato in aula l'ex sindaco Damiano Coletta - In termini di contenuti la città meriterebbe altro, invece abbiamo ascoltato concetti sintetici e sparsi e il punto è la mancanza di contenuti e di visione. Siete partiti dall’idea della pandemia che come amministrazione precedente ci siamo trovati a gestire ed è chiaro che si debbano fare i conti con quello che è successo di recente. In questo contesto il Pnrr è fondamentale, come pure il tema della transizione ecologica, di cui però non c’è traccia. Il compitino scritto non fa cenno alla valorizzazione dei parchi ad esempio, ma nessun cenno è stato fatto anche sulle comunità energetiche, le piste ciclabili, le zone 30, le energie rinnovabili. C’è un mondo esploso in questi ultimi anni e la maggioranza sembra venire dal passato. Non c’è cenno di questo sulle linee programmatiche della sindaca e non si è parlato di co-progettazione, di emergenza abitativa e contrasto alla povertà. Quando si parla di mettere al centro la persona occorre fare scelte politiche precise, non bastano gli slogan”.

Per quanto riguarda invece la mozione sulla cessione delle quote di Idrolatina a Italgas, presentata dai quattro partiti di minoranza, interviene la consigliera del M5S Maria Grazia Ciolfi: "Su Acqualatina la maggioranza si sottrae al confronto e la sindaca resta in silenzio". “Dispiace innanzitutto che il centrodestra abbia mostrato scarso interesse su questo tema - spiegano i consiglieri dei quattro gruppi di opposizione - a tal punto che il numero legale è stato tenuto grazie alla presenza della minoranza. L’acqua è un bene comune e le modalità di gestione incidono sulla qualità del servizio erogato alla cittadinanza. Assistiamo ad una serie continua di disservizi e interruzioni idriche, spesso con scarso, se non assente, preavviso a fronte di bollette che sono aumentate negli ultimi anni. Per questa ragione abbiamo presentato una prima mozione, a cui succederanno una serie di atti, a partire dalla richiesta di convocazione di Acqualatina per un’audizione in commissione ambiente e lavori pubblici. Spiace che il centrodestra non abbia colto l’occasione di unirsi a questa battaglia. Come minoranza la nostra attenzione su questi temi resterà alta con un lavoro capillare nelle commissioni competenti”.