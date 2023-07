Le linee di mandato della sindaca Celentano: "Programmiamo oggi il futuro"

Nel corso del consiglio comunale che si è riunito ieri, martedì 25 luglio, la sindaca Matilde Celentano ha presentato all'aula le linee programmatiche del suo mandato. Un documento di circa 15 pagine in cui si parla genericamente di una serie di punti che saranno sviluppati dalla nuova amministrazione. "Con il nostro programma vogliamo indicare un orizzone per Latina, il futuro si progetta oggi affinché la città sia un domani protagonista dei cambiamenti - ha esordito la sindaca - Ma non si può non fare un'analisi di quanto accaduto negli ultimi anni. Siamo stati dilaniati da una pandemia che ci ha cambiati. Subito dopo siamo stati interessati da una guerra che ha avuto un impatto sui costi delle materie prime e dell'energia. Analizzando questi due aspetti devastanti si può fare un'analisi e progettare. La città che vogliamo è una città inclusiva, che parte dai bambini, dagli anziani, dalla cultura, dalle energie provenienti dal polo universitario". Da qui si parte dunque per sviluppare linee strategiche di sviluppo.

Celentano, in apertura del suo discorso, ha poi fatto riferimento all'appuntamento del centenario, che si celebra fra 9 anni. "Un'occasione unica per far riscoprire Latina città del Novecento - ha spiegato - Per il centenario ci stiamo preparando per celebrarlo in maniera adeguata e per programmare iniziative che diano valore alla città dal punto di vista anche culturale, architettonico e turistico". La prima cittadina ha parlato anche di turismo, sport, rivitalizzazione del centro storico, sviluppo della marina, sostegno all'agricoltura e alle attività produttive e di pari opportunità, servizi ai cittadini, digitalizzazione.

"Altro obiettivo è Latina città sicura, di cui abbiamo parlato anche in campagna elettorale. Abbiamo già coinvolto il ministro dell'Interno Piantedosi in un comitato per l'ordine e la sicurezza, che ci ha assicurato che il territorio verrà attenzionato.anche con la messa a disposizione di forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Presto si procederà anche all'assunzione di nuove unità dei vigili urbani. Anche il Comune farà però la sua parte con l'implementazione della videosorveglianza, collegando la rete anche con i borghi e la marina nell'ottica di un controllo capillare del territorio".

Accenno poi a un nuovo palazzetto dello sport e ai lavori nella piscina comunale, all'implementazione dei trasporti pubblici e piste ciclo pedonali. Importante sarà poi una revisione della viabilità al lido, insieme a una via alternativa alla marina con il completamento di via Massaro. La sindaca Matilde Celentano ha poi parlato di "Latina città-giardino" e della riattivazione dei piani particolareggiati, ma anche della formazione con un'attenzione prioritaria alla scuola e ai nuovi asili nido.