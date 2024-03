Quartiere Nicolosi, sopralluogo di Abc e della polizia municipale

Nell'ambito delle attività di riqualificazione del quartiere Nicolosi, poste in essere dall'amministrazione comunale, il personale tecnico dell’azienda speciale Abc Latina e gli agenti della polizia Locale questa mattina hanno proceduto ad un sopralluogo congiunto finalizzato ad individuare le criticità inerenti la gestione dei rifiuti che spesso vede fenomeni di incuria ed abbandono incondizionato.



Le problematiche attengono, oltre ai conferimenti ad opera dei privati cittadini, alle attività commerciali presenti nella zona come pubblici esercizi e negozi di vicinato per vendita di alcolici.



L’azienda speciale Abc provvederà, in via sperimentale, ad apportare modifiche rispetto le modalità di conferimento, dotando anche gli esercenti di appositi strumenti di differenziazione e proseguendo nell'attività di informazione. La polizia municipale provvederà all'intensificazione di specifici controlli ad opera del Nucleo di polizia ambientale con il coinvolgimento di personale del Nucleo di Polizia Urbana al fine di prevenire fenomeni di degrado e reprimere eventuali illeciti.