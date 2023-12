Con la legge di Bilancio maggiori risorse ai Comuni: più tempo e più fondi anche per via Massaro

Nuovi fondi, per sopperire al caro materiali ma soprattutto più tempo per il completamento dell’opera di via Massaro: è questo in sostanza uno dei risvolti positivi per Latina che arrivano dalla proposta a un emendamento presentata dal senatore Nicola Calandrini e approvata dalla Commissione Bilancio presieduta dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina.

“Grazie a questa modifica al comma 913 dell’articolo 1 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 – spiega il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia - le risorse finanziarie derivanti da economie di gestione, oppure quelle residue relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (fino a un valore massimo pari al 40% del finanziamento), potranno essere utilizzate per la realizzazione di quelle opere risultate più onerose a causa del rincaro delle materie prime. Con lo stesso emendamento si dà più ossigeno alle amministrazioni locali, che dovranno procedere a collaudo dell’opera entro il 31 dicembre 2027 invece che entro il 31 dicembre 2024”.

“Per Latina questo è un vero sospiro di sollievo – aggiunge Calandrini – ora l’amministrazione comunale può finalmente sbloccare l’opera dopo l’inspiegabile immobilismo della giunta Coletta lungo oltre sei anni, avendo anche un orizzonte temporale congruo per arrivare al collaudo dell’opera. Soprattutto non gettiamo al vento quasi 8 milioni di euro, questo il valore di un’opera strategica per lo sviluppo della viabilità pontina”.

Sul tema è intervenuta ieri anche l'assessora al Bilancio del Comune di Latina Ada Nasti. "I comuni potranno redistribuire parte delle risorse straordinarie Covid assegnate nel biennio 2020-2022. A beneficiare di questa notizia, realtà grazie a un emendamento alla legge di Bilancio, sarà anche il Comune di Latina.