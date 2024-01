Liceo Made in Italy: ce ne saranno 2 nella provincia di Latina, 12 in tutto il Lazio

Anche gli studenti della provincia di Latina potranno iscriversi al nuovo indirizzo scolastico "Made in Italy" introdotto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. La finestra possibile è dal 23 gennaio al 10 febbraio. In totale sono due i licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati nella provincia di Latina nel totale dei 12 del Lazio e dei 92 su tutto il territorio italiano. Insieme alla Lombardia, è la regione che al momento ne ha visti attivare di più, seguita da Puglia (9), Marche e Calabria (8), Abruzzo (6), Toscana (5), Liguria, Piemonte e Veneto (3), Molise (2), Basilicata, Emilia Romagna, Sardegna e Umbria (con uno solo).

Il liceo del made in Italy

"Si tratta di un risultato importante, considerati i tempi stretti a disposizione delle scuole per avanzare le loro candidature e completare l'iter di autorizzazione. Il nuovo liceo arricchirà l'offerta della nostra scuola superiore, dando quelle risposte formative che il sistema paese richiede", ha commentato nei giorni scorsi il ministro Valditara. Gli obiettivi prefissati dal Governo sono quindi la valorizzazione, la promozione e la tutela delle eccellenze italiane; tre pilastri su cui si fonda il nuovo liceo Made In Italy, assoluta novità dell'offerta formativa nella scuola dell'obbligo italiana a partire dall'anno scolastico 2024/2025

Liceo Made in Italy: dove si trova in provincia di Latina

Come detto nel territorio della provincia di Latina sono due i licei che hanno deciso di attivare il nuovo indirizzo già dal prossimo anno scolastico. Parliamo dell’istituto superiore statale “Cicerone-Pollione" di Formia e dell’istituto paritario "Steve Jobs” a Latina.

Liceo Made in Italy: dove si trova nel Lazio

La novità dell’indirizzo sul made in Italy è prevista dall’anno scolastico 2025/2026 in altri 10 istituti del Lazio. A Roma e provincia ce ne sono cinque: il liceo delle Scienze Umane "Giovanni Paolo II" a Lido di Ostia, il liceo delle Scienze Umane “Poliziano" a Garbatella, il liceo delle Scienze Umane "Minerva" a Colli Aniene, l'istituto tecnico "San Giuseppe” a Grottaferrata e il "Gramsci" a Valmontone. Nella provincia di Frosinone l’indirizzo è stato attivato all’istituto magistrale Gioberti di Sora e al “Varrone" di Cassino, in quella di Viterbo invece al “S. Rosa da Viterbo”e al liceo delle scienze umane “Rousseau” nel capoluogo e al liceo scientifico Linguistico “Nepi” di Ronciglio.