Mare di Latina: “Le analisi dell’Arpa confermano la balneabilità delle acque. Criticità dai canali”

“I campionamenti straordinari effettuati da Arpa Lazio sul litorale di Latina, dopo la mia richiesta, lasciano emergere alcune criticità che non destano al momento particolare preoccupazione ma che non vanno sottovalutate”: a parlare è Elena Palazzo, assessora all’Ambiente della Regione Lazio, dopo aver ricevuto i risultati delle analisi effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sulle acque del mare di Latina.

“I rilievi svolti dai tecnici dell’Arpa, sotto la guida del Commissario Tommaso Aureli riguardano i tratti terminali del fiume Astura, del canale delle Acque Alte (Moscarello), del canale delle Acque Medie (Rio Martino) e del canale del Duca, nonché le acque di mare prospicienti le aree di foce degli stessi corsi d’acqua - spiega Palazzo -. Ebbene, i risultati delle analisi sono in linea con i dati dei monitoraggi che l’Agenzia svolge regolarmente e confermano che non ci sono sforamenti dei limiti nelle acque di balneazione”.

“Permane, come già rilevato in altri punti del litorale - aggiunge ancora l’assessora regionale -, un’intensa proliferazione di alghe microscopiche tipica del periodo estivo, responsabile dell’aspetto torbido delle acque o delle colorazioni anomale che allarmano spesso i bagnanti”. Ma “mentre, si conferma una buona qualità delle acque marine, sussiste, invece, una criticità da non sottovalutare legata all’eccessivo carico organico apportato dai canali che sfociano nello specchio di mare in prossimità di Latina.

Proprio per questo - ha poi concluso Palazzo -, in accordo con il presidente Rocca e in collaborazione con i colleghi della Giunta, intendo rafforzare tutte le azioni possibili per tutelare l’intero litorale pontino, lavorando insieme per prevenire rischi di un serio inquinamento per il futuro”.