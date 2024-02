Matteo Renzi torna a Latina

Matteo Renzi arriva. aLatina per presentare il suo nuovo libro “Palla al centro”. Il libro, primo in classifica della saggistica e terzo posto in quella generale, è un racconto senza tabù del primo anno dell’attuale Governo, dove aneddoti, retroscena e rivelazioni scottanti si alternano a riflessioni profonde sul particolare periodo storico che stiamo vivendo e alle sfide imminenti che il nostro Paese è chiamato ad affrontare nel panorama internazionale.

L’incontro con l’ex premier e leader di Italia Viva è in programma all’Fogliano Hotel New Palace a Latina alle 18 di lunedì 19 febbraio.

“La politica al tempo degli influencer lascia tanti spunti di riflessione. – esordisce Gerardo Stefanelli - ‘Palla al Centro’ è una fotografia attenta alla scena politica, talmente attuale che potrebbe essere il commento dei titoli dei giornali di questi giorni. Per questo sarò felice di accogliere Matteo Renzi, insieme a tanti amici e colleghi e mi fa piacere che nel suo giro per le principali città italiane abbia inserito anche Latina. Credo sia importante offrire una voce alternativa, una chiave di lettura diversa, più moderata e costruttiva della politica forse è veramente il momento di mettere la palla al centro.

È ormai evidente - aggiunge il sindaco di Minturno e presidente della Provincia - quanto il gap dell’Italia sia nell’insistenza quasi ossessiva a concetti ormai assodati, su cui rimbalzano opinioni, pareri e sentenze, mentre il resto dell’Europa, e del mondo, guardano al futuro. Viviamo in un Paese nostalgico, ingabbiato nei suoi tabù, incapace di pensare ad una politica transnazionale. Mentre i nostri politici sono impegnati nelle loro personali guerre ideologiche, urlando da uno schermo all’altro, resta il vuoto nella scena europea. Abbiamo bisogno di ricostruire la credibilità di una politica che governi e che non si perdi ad inseguire la futile polemica. Non posso che concordare con Renzi nel dire che abbiamo bisogno di toni diversi, di una politica moderata, aperta al confronto, che non miri ‘a fare le stories ma a fare la storia’.

Questa è l’epoca dei grandi cambiamenti, dove la politica ci richiede una sfida sempre più alta, quella di andare oltre i simboli partitici per costruire una progettualità importante intorno a temi cruciali e, per fare questo, non basterà riuscire a cogliere lo scatto perfetto da postare. Sicuramente - conclude Stefanelli -, quella di lunedì sarà l’occasione per ascoltare un caro amico e al tempo stesso riflettere sugli scenari attuali. L’Europa oggi è la grande sfida, perché è lì che si potranno davvero costruire cambiamenti non più procrastinabili. Ecco perché serve il coraggio di idee trasversali, di un pensiero non polarizzato e non omologato ad un modo di intere la comunicazione sempre più svilente”.