Lutto nel mondo della politica, è morto l’ex consigliere regionale Romolo Del Balzo

Lutto a Minturno e nel mondo della politica della provincia di Latina per la scomparsa dell’ex consigliere Romolo Del Balzo. Medico, dirigente della Asl di Latina e per oltre trenta anni protagonista indiscusso della vita politica locale e non solo, Del Balzo, 66 anni, si è spento nella serata di ieri in ospedale.

Nel corso della sua vita è stato presidente del Consiglio comunale e ha ricoperto importanti incarichi anche in Provincia, dove fu assessore, e in Regione dove nel 2010 fu eletto consigliere tra le fila di Forza Italia. Alle ultime elezioni amministrative dell’ottobre 2021 a Minturno si era candidato per la Lega a sostegno dell'aspirante sindaco Massimo Monci, venendo di nuovo eletto in Consiglio comunale.

La camera ardente sarà allestita dalle 12 nell’aula consiliare del Palazzo Municipale di Minturno in via Principe di Piemonte. Tra i primi a dare la notizia della sua scomparsa l’attuale sindaco Gerardo Stefanelli. “Negli ultimi 30 anni protagonista della vita politica ed istituzionale comunale, provinciale e regionale. Minturno piange uno dei suoi figli più illustri. Vola via un pezzo importante della nostra storia. Tanti di noi piangono un amico. Che la terra ti sia lieve Romolo” ha scritto il primo cittadino di Minturno. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Gaeta Cristian Leccese: “Ho appreso con profondo dispiacere della scomparsa di Romolo Del Balzo, ex consigliere regionale, medico e dirigente dell’Asl di Latina, che ci lascia prematuramente. Una lunga attività politica che per oltre 30 anni lo ha visto protagonista non solo nella sua Minturno ma anche a livello provinciale e regionale con diversi incarichi politici ricoperti negli anni: presidente del consiglio comunale di Minturno, assessore provinciale dal 2004 al 2009; nel 2010 fu eletto consigliere regionale con Forza Italia di cui è stato per anni un esponente di primo piano. In questo momento di cordoglio, esprimono la mia vicinanza ai suoi familiari e mi unisco al dolore dei suoi cari” ha scritto il primo cittadino di Gaeta sulla sua pagina Facebook.