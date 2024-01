Parcheggi multipiano, il Comune avvia lo studio di fattibilità sulle aree

Il tema della realizzazione dei parcheggi multipiano a Latina è tornato in discussione in commissione Trasporti, Turismo e Marina. Una proposta che è stata fortemente voluta dalla presidente Federica Censi in risposta alle diverse esigenze e segnalazioni di cittadini e commercianti.

Nell’ultima seduta, ha spiegato Censi, “abbiamo dato mandato alla dirigente del Servizio trasporti e mobilità del Comune di Latina, l’architetto Daniela Prandi, e agli uffici competenti di effettuare uno studio di fattibilità sulle aree da individuare e da utilizzare per procedere all’elaborazione di più progetti specifici inerenti la realizzazione di parcheggi multipiano. La volontà è quella di proseguire spediti ma in maniera concreta, valutando in prima istanza le zone potenzialmente idonee. Solo dopo si potrà procedere alla predisposizione di apposite progettualità da sottoporre alla Giunta, nel rispetto dell’impatto ambientale, urbanistico e sulla viabilità e valutando metodologie e costi di realizzazione.

Vorrei ringraziare i commissari per il dialogo e la condivisione dei punti di vista che - aggiunge Censi -, seppur in parte distinti, hanno il comune obiettivo di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e ai visitatori. La realizzazione di parcheggi multipiano, infatti, si inserisce nella più ampia programmazione di questa amministrazione sul fronte della mobilità urbana e della promozione turistica del territorio, promozione che passa anche attraverso la realizzazione di grandi eventi e in generale la partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica. La seconda città del Lazio - conclude la presidente della commissione -deve puntare a standard sempre più elevati in linea con le altre località turistiche d’Italia e i parcheggi multipiano, unitamente ad un’offerta culturale e d’intrattenimento di spessore, sono uno degli strumenti utili al raggiungimento di tale obiettivo”.