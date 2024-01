Parchi Faustinella e Petrucci: a che punto sono l’apertura dei bar e l’avvio delle attività?

I parchi Faustinella di Latina Scalo e Cottignoli Petrucci della Q4 sono sotto la lente di ingrandimento della commissione Trasparenza. Di questo si è infatti parlato nell'ultima seduta; le due aree, affidate rispettivamente nel 2020 e nel 2021 alla cooperativa Quadrifoglio, prevedono una gestione del parco e del chiosco e anche l’organizzazione di iniziative che favoriscano l’integrazione e l’attenzione alle fasce più fragili.

“L’obiettivo della commissione – spiega la presidente della Trasparenza, Floriana Coletta – era comprendere lo stato dell’arte, verificare a che punto sono l’apertura dei bar e l’avvio delle attività. Per quanto riguarda il Faustinella, abbiamo appreso dagli uffici che siamo a buon punto: c’è già stata una riunione con il servizio Patrimonio per definire il cronoprogramma degli interventi e per la prossima primavera il chiosco bar dovrebbe aprire, insieme a tutte le attività e ai progetti previsti. La cooperativa ha riferito di aver fatto investimenti per migliaia di euro per sostituire le panchine e i giochi e per procedere a una serie di interventi migliorativi. Si provvederà anche alla sistemazione del campo da bocce. Ma si registra una situazione di allarme a causa dei ripetuti atti vandalici. C’è una fontana distrutta e sono state rotte delle finestre e i giochi. Sarebbe auspicabile dunque installare telecamere di sorveglianza per garantire la sicurezza del parco”.

Più complessa invece la situazione del Cottignoli Petrucci in Q4. “Sono emersi problemi legate alle infrastrutture e alla rete fognaria – spiega ancora la presidente della commissione Trasparenza – e ci sarà dunque una nuova riunione per comprendere come l’amministrazione possa venire incontro ai gestori. E’ stato sollevato anche il problema, in Q4, della chiusura del bar del parco Oasi Verde Susetta Guerrini e della rimozione dei giochi per i bambini. Sarebbe importante che anche quest’area tornasse pienamente fruibile e ci auguriamo che si possa trovare presto una mediazione con l’amministrazione per la gestione del chiosco”.

“In conclusione – afferma Floriana Coletta – l’assessora Nasti ha confermato che la commissione Trasparenza è stata da stimolo per l’attività dell’amministrazione, perché i parchi rappresentano un servizio importante che si deve ai cittadini, ai bambini e alle famiglie e l’attenzione deve restare alta. Abbiamo preso l’impegno di aggiornare la commissione su questo tema alla fine di febbraio per aggiornarci sulla situazione, ma anche di organizzare commissioni itineranti per valutare la situazione di tutti i parchi cittadini”.