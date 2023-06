Venti milioni di euro per riqualificare la città, Comune e associazioni al lavoro per intercettare i fondi

Un pacchetto di interventi per oltre 20 milioni di euro da attingere ai fondi del Pr Fesr 2021-2027, e questo attraverso una serie di interventi che siano attuativi della Strategia Territoriale del Comune di Latina: è l'ambizioso obiettivo a cui sta lavorando l’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dal vice sindaco Massimiliano Carnevale.

Interventi che riguardano opere come la riqualificazione di Villaggio Trieste, via Don Morosini o piazza Berlinguer, quella dei borghi anche attraverso la sistemazione degli spazi di accesso e le aree esterne alle scuole, oppure la realizzazione di nuove piste ciclabili come quella tra le autolinee e la Q4-Nuova Latina o quella tra la Q5-Nascosa e via del Lido. Tutti temi di cui si è discusso nei giorni scorsi nel corso del terzo incontro con le associazioni dei cittadini, partner del Comune, per la definizione delle Strategie Territoriali e relativi pacchetti di interventi attuativi del Pr Fesr 2021-2027. Un confronto a cui hanno partecipato anche l’assessore Carnevale e la dirigente comunale Angelica Vagnozzi.

“La Strategia Territoriale di Latina che stiamo elaborando e integrando - spiega Carnevale - mette a sistema le necessità e le progettualità espresse dall’Amministrazione e le istanze del partenariato, a partire dagli studi già prodotti. La Visione alla base della Strategia è quella di una città in grado di rispondere in maniera efficiente e adattativa ai cambiamenti climatici, economici, demografici e sociali in corso: una Città Resiliente in grado di sostenere tutti i cittadini, garantendo loro un ambiente di vita sicuro, di qualità e climaticamente efficiente in qualunque quartiere essi vivano. La struttura delle ST si basa sulla resilienza climatica, per rispondere alle sfide dei cambiamenti climatici lavorando sui due fronti della mitigazione e dell’adattamento e su quella sociale e innovazione per migliorare la vivibilità complessiva della città, per quanto riguarda sia lo spazio fisico, sia l’offerta culturale e di servizi/spazi di condivisione e socializzazione, sia la dotazione di servizi digitali che rendano più efficiente l’azione del Comune. Il filo conduttore - conclude poi l’assessore - è la qualità dell’abitare: qualità degli spazi pubblici, dei percorsi, delle aree verdi, dell’edilizia, dell’offerta di servizi, delle connessioni, delle relazioni sociali e della vita di quartiere”.

Soddisfatte anche le tante associazioni che riscontrato l’accoglimento di gran parte dei loro contributi nella strategia illustrata e hanno espresso la volontà di continuare a lavorare insieme per veder realizzato quanto pianificato.