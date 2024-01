Sermoneta in campo contro il gioco d’azzardo patologico con il progetto "Mind the Gap"

Sermoneta impegnata nella lotta al gioco d'azzardo, un fenomeno che colpisce tutte le fasce della popolazione e può avere conseguenze serie sulle persone coinvolte e ricadute sulle loro famiglie. Per questa ragione l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Giuseppina Giovannoli promuove il progetto Mind the gap, che punta alla prevenzione e al trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Il nome gioca sull’avvertenza riportata nella metropolitana di Londra (“attenti al gradino”), ma anche attenti al gap, gioco d’azzardo patologico.

Lo scopo principale del progetto è intercettare il bisogno di aiuto, a volte inconsapevole, di chi è dipendente da gioco d’azzardo (slot, giochi on line, lotterie istantane) e sta danneggiando se stesso, i rapporti con la famiglia, il lavoro, la sua salute, le relazioni sociali e il proprio conto in banca.

"Come amministrazione vogliamo essere di aiuto e supporto – spiega Giovannoli – Con questo progetto andiamo da una parte a offrire sostegno psicologico a loro e alle loro famiglie, attraverso ad esempio i gruppi di auto mutuo, dall’altra promuoveremo campagne di sensibilizzazione rivolte alla comunità. Non abbiate timore di essere giudicati. Non vergognatevi a chiedere aiuto. Uscire da questa spirale si può. I servizi sociali del Comune di Sermoneta sono a disposizione tutti i giorni al numero 0773/30413".