Raccolta rifiuti, il 7 agosto parte il servizio porta a porta sull'intero territorio comunale

Partirà il 7 agosto prossimo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti su tutto il territorio di Sezze. A darne notizia l’amministratore unico della Servizi Pubblici Locali Sezze, Antonio Ottaviani il quale spiega che entrerà in vigore il nuovo calendario per il conferimento, che per esigenze logistiche è diviso in due zone, chiamate Sezze Alto e Sezze Basso dal piano industriale per distinguere le due aree e garantire il servizio a tutta la città. Obiettivo finale arrivare all’eliminazione degli oltre 60 cassonetti presenti in alcune zone della Conca di Suso, dopo che alle stesse utenze sono stati forniti i nuovi mastelli.

“All’inizio della prossima settimana quei cassonetti stradali verranno rimossi – spiega Ottaviani – e le utenze interessate potranno per qualche giorno conferire i loro rifiuti come indifferenziati, poi il 7 agosto partiranno i nuovi calendari della raccolta, che stiamo provvedendo a distribuire a tutti i residenti di Sezze. Si è trattato di un lavoro impegnativo che ci ha visti impegnati su diversi fronti, da una parte quello pratico di consegna dei mastelli, dall’altro quello delle comunicazioni relative ai nuovi calendari e alle modalità di conferimento. Nel frattempo sono proseguiti gli incontri nei quartieri, che si concluderanno con l’incontro previsto l’1 agosto a Ceriara e quello del 3 agosto nella zona di Boccioni/Chiesa Nuova”.

L’amministratore della Spl, ricordando che il presidio per il ritiro dei mastelli resterà attivo nella sede di via Gattuccia, ha sottolineato come nelle ultime settimane siano anche aumentate esponenzialmente le iscrizioni all’app Junker, che offre alla cittadinanza un servizio più completo rispetto alle procedure della raccolta differenziata. “Il nostro obiettivo è quello di risolvere i problemi legati al centro storico – ha concluso - e stiamo valutando seriamente la possibilità di installare isole ecologiche”.