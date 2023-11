Si rafforza l’intesa tra Frosinone e Latina: Mastrangeli riceve Celentano

Si rafforza l’intesa tra le città di Latina e di Frosinone. Nella mattinata di venerdì 10 novembre il sindaco del capoluogo ciociaro, Riccardo Mastrangeli, ha ricevuto la prima cittadina Matilde Celentano a Palazzo Munari; un incontro che arriva a poche settimane dalla dichiarazione di sostegno formale manifestata dal sindaco Mastrangeli alla candidatura della città di Latina a Capitale italiana della cultura 2026.

“Oltre alla vicinanza geografica, Latina e Frosinone condividono diversi aspetti, soprattutto per quanto riguarda gli scambi commerciali e la possibilità di un’economia largamente condivisa – hanno dichiarato Mastrangeli e Celentano – L’obiettivo delle amministrazioni di Frosinone e Latina è di fare squadra per incentivare la nascita di sinergie economiche e sociali che si riflettano anche nella organizzazione congiunta di iniziative culturali di respiro nazionale, nell’ottica di promuovere lo sviluppo di entrambe le province, a beneficio di tutti i cittadini. La piena collaborazione e la condivisioni di obiettivi comuni sono state esplicitate anche nell’approvazione del Governo della Zona Logistica Semplificata, che vedrà i due territori oggetto di sostegno economico e di agevolazioni incentivanti alle imprese insediate o che intendono insediarsi nelle nostre province”.

“Confido molto in questa intesa che supera lo storico campanilismo delle due città. Con il sindaco Mastrangeli stiamo viaggiando nella stessa direzione per obiettivi comuni. E’ una sinergia che nasce dalla necessità che i nostri territori abbiano una maggiore rappresentatività in ambito regionale. Questo è solo il primo di una serie di incontri programmatici per azioni congiunte e reciproche nell'ottica di uno sviluppo unitario favorevole alle nostre comunità. L'unione fa la forza", ha aggiunto la prima cittadina Celentano.