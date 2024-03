Skate park a Latina: “Opera a rischio. Banco di prova per la filiera Comune-Regione”

“Rimane grande preoccupazione per un’opera, attesa da anni da tante ragazze e tanti ragazzi, su cui ancora non ci sono garanzie di realizzazione”: sono le parole di Valeria Campagna, capogruppo del Pd Latina, dopo il question time di ieri in seguito ad una interrogazione del gruppo dem in cui si chiedeva un aggiornamento sulla realizzazione di uno skate park all’interno del parco Santa Rita. Interrogazione inoltrata alla luce del rischio, riscontrato in una Commissione Lavori Pubblici, di definanziamento dell’opera.

Le parole di Campagna: “Ringrazio l’assessore Carnevale per la risposta e per la spiegazione ma non posso che dirmi estremamente preoccupata”, ha detto ancora Campagna. “L’opera, inserita nella pianificazione strategica dei fondi Fesr, è stata spostata nella seconda fase del programma di finanziamento. Bene che il Comune di Latina si sia mosso per chiedere alla Regione Lazio lo spostamento alla prima fase del programma di finanziamento. Ma non è detto che questo avvenga. Siamo ad un vero e proprio banco di prova per la tanto decantata filiera del centrodestra: vedremo se il dialogo tra Comune e Regione, tra Celentano e Rocca, poterà ad un risultato”.

“Inoltre – insiste la capogruppo del Pd – ci aspettiamo che, qualora l’opera venisse effettivamente definanziata, la giunta Celentano decida di procedere alla realizzazione dello skate park attraverso fondi comunali. Proprio come era stato pensato, dalla precedente amministrazione, con un capitolato nel bilancio previsionale. Si tratterebbe di una forma di rispetto nei confronti dei tanti e delle tante che aspettano lo skate park da anni. L’auspicio è quello di non arrecare una delusione così grande ai giovani appassionati di skate della città di Latina”.