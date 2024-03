Il teatro D’Annunzio dichiarato monumento nazionale

“Il teatro Gabriele D’annunzio di Latina grazie a un mio emendamento viene dichiarato monumento nazionale”: con queste parole la deputata pontina della Lega Giovanna Miele ha dato la notizia attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

Una notizia importante per Latina, e per tutta la sua provincia, e per il più grande teatro della città che, dopo una lunga chiusura di 7 anni, è stato riaperto al pubblico e ha ripreso a pieno ritmo la sua programmazione in cartellone. “Un risultato straordinario per quello che oltre ad essere un simbolo culturale di Latina è anche il cuore delle arti e della cultura della nostra città. Un regalo per celebrare anche nel migliore dei modi la presenza del capoluogo pontino nella rosa delle dieci città finaliste per il titolo di Capitale della Cultura Italiana 2026”.

“E’ una giornata storica per la nostra città e questo risultato - ha commentato la deputata Miele -, che rivendico con grande orgoglio e soddisfazione, è una vittoria per un territorio e la sua comunità che in questo importante presidio culturale si ritrova e si riconosce. Il teatro d’Annunzio non è solo una splendida cornice per opere e attività artistiche che nel corso degli anni ha saputo attrarre e accogliere, ma è soprattutto il simbolo culturale di Latina, cuore pulsante della nostra città. Doveroso e giusto che anche il D’Annunzio, come tanti altri teatri del nostro Paese, possa godere di questo riconoscimento prestigioso”.

“Ringrazio la deputata Miele, che come tutti noi, ha a cuore la nostra città e la nostra comunità - ha detto la sindaca di Latina Matilde Celentano -. Attribuire al teatro comunale D’Annunzio il profilo di monumento nazionale è un riconoscimento che regala a Latina una quota di prestigio che evidentemente merita e che sapremo investire al meglio per la crescita culturale del territorio”. Soddisfazione è stata espressa anche dal vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale che ha ringraziato Miele "per l'impegno profuso nelle sedi istituzionali a favore del nostro Teatro D'Annunzio. Come amministrazione comunale stiamo lavorando in sinergia con Governo e Regione per dare a Latina l'attenzione che merita una città giovane e dinamica come la nostra".