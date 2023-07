VIDEO | Centenario di Latina, Calandrini: “Diamo un nuovo impulso al futuro della città”

“Un disegno di legge che scrive una pagina nuova nella storia della città di Latina che vuole dare un nuovo impulso al futuro della città”: così Nicola Calandrini, primo firmatario del disegno di legge per il centenario di Latina che è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza al Museo Cambellotti a cui hanno preso parte anche la sindaca Matilde Celentano, il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone e il sottosegretario della Lega Claudio Durigon.

“La nuova filiera di Governo può dare nuove importanti opportunità alla città e sarebbe stato illogico non sfruttare questo percorso. Ma questo disegno di legge è solo l’inizio; inseriamo all’interno di 9 anni 9 milioni di euro più 200mila euro per la Fondazione ma deve essere una fiche che mettiamo in campo; è necessaria infatti la collaborazione anche dei privati, delle associazioni datoriali e di tutti quelli che operano nella città. Deve essere un discorso strutturale e massiccio” ha detto il senatore di Fratelli d’Italia.

“Diamo un segnale chiaro con tutto il centrodestra unito; con un gioco di squadra diamo un nuovo impulso dopo anni di sciatteria che ci sono stati in questa città" ha poi concluso Calandrini.

