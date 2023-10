“Un anno di Governo Meloni, un anno di nulla”: a Latina l’incontro con Zingaretti

Annunciato nei giorni scorsi dal segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo, è fissato per venerdì 20 ottobre l’incontro con Nicola Zingaretti a Latina. Un appuntamento, quello con il deputato e componente della direzione nazionale del Partito Democratico, che offre la possibilità di "fare il punto sul primo anno del Governo Meloni e sulla manovra di bilancio" in vista della manifestazione nazionale dell’11 novembre a Roma.

“Un anno di nulla, lo diciamo con chiarezza. Un anno di promesse disattese, propaganda, ricerca perpetua di scuse e alibi per giustificare l’immobilismo di questo Governo - ha commentato Sarubbo -. Il carovita, il caro carburante, la disoccupazione e i salari bassi stanno devastando la quotidianità di cittadini e famiglie e dopo dodici mesi il Governo Meloni ‘ha partorito il topolino’. La proposta di Bilancio è priva di visione e figlia del convincimento che qualche mancia fiscale della durata pochi mesi possa aiutare il centrodestra a ‘tirare a campare’ nei sondaggi. Ma la grande assente è l’attesa eliminazione delle accise sulla benzina. Il tutto è aggravato dall’ordine impartito ai parlamentari di centrodestra di rinunciare alla presentazione di emendamenti, ovvero umiliane l’autonomia di eletti.

Non solo - aggiunge ancora il segretario provinciale del Pd -. Come tutti ormai hanno compreso, si tratta di una manovra pavida e in deficit, ovvero indebitando i cittadini. Con una mano si dà e con l’altra si toglie al Paese negando così ogni prospettiva di crescita. E questo mentre l’attuazione del Pnrr rimane una grande incognita e si registra un ritardo di attuazione rispetto ad altri Paesi. Mentre l’Italia si è incastrata tra le maglie delle proposte di definanziamento e rimodulazione, la Spagna, ad esempio, ha tirato dritto come un treno ed ha raddoppiato i progetti. Infine siamo al cospetto di un Governo sordo alle proposte del Pd e delle opposizioni anche quando queste sono di evidente buonsenso. Abbiamo chiesto di investire di più nella conversione ecologica, nel contrasto al dissesto idrogeologico e nella politica industriale ma non vi è traccia di stanziamenti adeguati. Sulla sanità servono altri 7 miliardi perché le somme sventolate (circa 130 miliardi) non tengono conto della spinta inflazionistica e manderanno in crisi il sistema. Infine, sulla bocciatura del salario minimo tentano di rifugiandosi furbescamente dietro il parere del CnelL operando un tattico trasferimento di responsabilità dalla Meloni a Brunetta. Un gioco patetico che non li solleverà dal misfatto politico di voler negare un aumento di stipendio a oltre 3 milioni di lavoratori. Ne risponderanno in Parlamento e davanti al Paese. Di tutto questo parleremo con Nicola Zingaretti”

L’incontro con l’ex presidente della Regione Lazio e segretario del Pd è per venerdì 20 ottobre alle ore 17.30 all’Hotel Europa di Latina.