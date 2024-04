Viaggio della memoria, studenti accolti dalla sindaca di Latina al rientro da Auschwitz

Mercoledì 3 aprile, gli studenti protagonisti del "viaggio della memoria" ad Auschwitz organizzato dal Comune di Latina, sono stati accolti dal sindaco e dagli assessori Andrea Chiarato e Francesca Tesone. Matilde Celentano ha voluto incontrare personalmente i giovani per ringraziarli del complito che hanno svolto: "Sono, ora, gli ambasciatori della comunità di Latina. A loro è affidato l’impegno della conoscenza e della memoria. Durante l’incontro hanno voluto raccontare cosa ha significato per loro questo viaggio, e sono rimasta particolarmente toccata dalle parole che hanno scelto. Toccare con mano i luoghi simbolo della storia gli ha permesso di conoscere, con un’altra chiave, quello che hanno studiato sui libri di storia ma, soprattutto, gli ha permesso di apprezzare il presente e la fortuna della vita che stanno vivendo”.

L’assessore Andrea Chiarato, con delega alle politiche giovanili, ha dichiarato: "Purtroppo Sami Modiano, cittadino onorario di Latina, non ha potuto rispondere via telefono alle domande dei ragazzi. Gli faremo comunque avere i loro quesiti e, siamo convinti, risponderà appena possibile. L’incontro, in ogni caso, ci ha permesso di ringraziare i partecipanti per aver colto l’importanza di una simile esperienza, che sicuramente ripeteremo nei prossimi anni”.

Anche Francesca Tesone, assessore con delega all'istruzione, ha preso parola dopo l'evento: “Durante l’incontro in aula consiliare gli studenti hanno raccontato cosa è rimasto loro impresso del ‘Viaggio della Memoria’. Hanno parlato di un’esperienza che ha lasciato un segno, che porteranno sempre nel cuore, e che augurano a tutti di poter vivere perché capire ciò che è stato aiuta a interpretare diversamente anche il presente. Mi sento anche di ringraziare, a nome dell’amministrazione, anche gli insegnanti. È chiaro che quanto riferito questa mattina è frutto di un percorso, avviato a scuola, di cui non possiamo che essere fieri”.