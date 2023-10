Benvenuti all’inferno: la giovane autrice pontina Asia Ventola conquista tutti con il suo best seller

Ha iniziato a scrivere “Benvenuti all’Inferno” a 15 anni e l’ha concluso intorno ai 18 quando la casa editrice Rupe Mutevole ha dato alle stampe il romanzo d’esordio di Asia Ventola, un giallo pieno di colpi di scena che parla anche d’amore e amicizia.



Protagonisti dei coetanei dell’autrice alle prese con cose molto più grandi di loro che li porteranno addirittura a rischiare la vita, tra loro c’è Samuel Bennet, per gli amici Sam, che scava nel passato alla ricerca della verità su un grave fatto di cronaca capitato 20 anni prima, da lì cominceranno tutti i loro guai.



Un libro che ha portato alla giovane di Terracina non poche soddisfazioni: da quando è uscito in libreria nel dicembre 2022, ha riscosso grande successo durante le tante presentazioni avvenute nella provincia pontina e a Roma, da portare a una seconda edizione illustrata nel giro di pochi mesi.



Grazie a “Benvenuti all’Inferno” infatti Asia Ventola è candidata al Premio Mastercard per la Letteratura, un premio che unisce narrativa e solidarietà presieduto da Marco Lodoli e con una giuria d’eccezione e gareggerà accanto a scrittori di grande esperienza come Marcello Fois, Mauro Covacich, Rosella Postorino, Cristina Comenicini per citarne alcuni.







Un giovane talento che si sta facendo strada con il supporto di quanti la conoscono e con orgoglio la sostengono, come gli insegnanti e il preside Sergio Arizzi dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Terracina, che Asia frequenta. La scuola ha già ospitato una delle varie presentazioni del libro e, come tutta la provincia pontina, fa il tifo per lei.