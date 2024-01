I cognomi più diffusi a Latina e in provincia: le classifiche

Quali sono i cognomi più diffusi a Latina? Quali quelli in provincia? Sembra che siano in molti quelli che amano fare ricerche sul proprio cognome, non solo per trovare parenti lontani, ma anche per capirne il significato e le origini.

In effetti dalla diffusione di un cognome piuttosto che di un altro è possibile ricostruire la storia di una città o di un paese, i flussi migratori all’interno della stessa nazione o addirittura all’estero. È affascinante notare anche come queste classifiche di anno in anno cambiano.

E se una volta la ricerca dei cognomi più diffusi era affidata all’elenco del telefono e alla pazienza di sfogliarlo pagina per pagina adesso ci sono branche di studi specifici che pubblicano online i frutti delle loro ricerche, come nel caso del portale Cognomix.it che fornisce periodicamente elenchi, informazioni, spiegazioni e storia riguardo i cognomi italiani e la loro diffusione.

Rispetto alla classifica nazionale che vede ai primi tre posti cognomi come Rossi, Russo e Ferrari, la città e la provincia di Latina si trovano decisamente allineate, un po’ meno con la classifica regionale che vede in vetta Rossi, Mancini e Angelis. A Latina infatti sono preponderanti cognomi tipici di diverse regioni, proprio in virtù della giovinezza della città e la diversa provenienza dei suoi primissimi abitanti durante la bonifica e nei decenni successivi.

Ecco la classifica dei cognomi più diffusi a Latina:

1 Rossi

2 Russo

3 Ricci

4 Infascelli

5 Dalla

6 Rocco

7 Mancini

8 Marangon

9 Angelis

10 Conte

11 Brogi

12 Coluzzi

13 Raponi

14 Bruno

15 Fusco

16 Marchetti

17 Soc

18 Romano

19 Testa

20 Morelli

In provincia le cose cambiano un pochino, allineandosi di più ai dati regionali. Ecco la classifica dei cognomi più diffusi nella provincia di Latina:

1 Rossi

2 Russo

3 Angelis

4 Mancini

5 Conte

6 Meo

7 Girolamo

8 Ricci

9 Santis

10 Fusco

11 Romano

12 Lauretti

13 Testa

14 De Angelis

15 Lombardi

16 Rocca

17 Bianchi

18 Pannozzo

19 Forte

20 De Meo

Quanto è diffuso il vostro cognome? È presente in classifica?