“Dieci Piccole Ragioni”, il nuovo disco di Roberto Casalino

Una vita e una carriera lontane dai clamori, dal gossip, dalle chiacchiere sciocche, una vita e una carriera del tutto dedicate alla musica, quella scritta per sé e quella scritta per gli altri, con generosità e una modestia come non se ne vede più in giro: stiamo parlando di Roberto Casalino, cantautore pontino d’adozione.

Roberto Casalino è stato tra gli autori dei maggiori successi della musica italiana degli ultimi decenni collaborando con tantissimi cantanti e gruppi italiani. Ha trionfato a Sanremo e nelle classifiche senza che nessuno pensasse a lui, perché ha donato le sue canzoni come figli che crescono e prendono la loro strada, e quanta ne hanno fatta, basti pensare anche solo a L’essenziale cantata da Marco Mengoni che ha vinto nel 2013 il Festival di Sanremo.

Roberto Casalino ha scritto tantissimi brani eppure all’attivo ha solo quattro album di inediti cantati da lui. Proprio in questi giorni è uscito il suo ultimo lavoro “Dieci Piccole Ragioni”.

Un’uscita in punta di piedi anche per questo album che è prodotto dall’etichetta indipendente Casakiller e distribuito da ADA Music Italy per il mercato digitale e in vinile. Una decisione figlia dei tempi ma anche di una visione romantica e autentica della musica.

Forte del grande successo di “Destinazione Mare” che ha scritto con l’amico fraterno Tiziano Ferro che è stato il tormentone dell’estate 2023, l’8 settembre è uscito

“Sei Migliore o no” primo singolo dell’album “Dieci Piccole Ragioni” disponibile dal 15 settembre.

Sonorità pop che strizzano l’occhio a quelle anni ’80 che creano un’atmosfera leggera e spensierata bilanciata da testi introspettivi, che parlano di crescita, di rinascita, di quando si cade e con fatica si riesce a rialzarsi.

“Le mie “dieci piccole ragioni” sono i miei “dieci comandamenti”, maturati negli ultimi anni e vissuti sulla mia stessa pelle, mio malgrado a volte – afferma Casalino in un post sui social – È un album sull’amore verso se stessi, un percorso che passa attraverso la comprensione, la compassione e il perdono. Nella storia personale di ognuno c’è stato, almeno una volta, un evento o una persona che ci ha fatto a pezzi, come se la nostra intera esistenza fosse passata attraverso un tritacarta. Non si torna più gli stessi, ma si può essere “altro”: una nuova definizione dello spazio che si occupa nel mondo. E io ho definito il mio con questo album”.

Un disco che conferma la delicata sensibilità di questo cantautore sempre troppo in ombra, che da queste ombre sta facendo la storia della musica leggera italiana degli ultimi anni.

Roberto Casalino presenterà il suo nuovo album in due showcase a Roma presso Largo Venue e a Milano presso l’Arci Bellezza.