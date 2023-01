Dove andare a sciare senza allontanarsi troppo da Latina

Nel Lazio è arrivata la neve e sale la voglia di regalarsi una giornata "bianca". Sciate, ciaspolate o divertentissime scivolate sugli slittini: il divertimento è assicurato anche nella nostra regione e sono diversi gli impianti raggiungibili da Latina.

Calcolate un paio d'ore di macchina, perché è necessario abbandonare la provincia e dirigersi verso Roma, Frosinone, Rieti. Ma la meta ripagherà il viaggio.

Scopriamo dunque, dove andare a sciare non troppo lontano da Latina:

Campo Catino - 1 ora 57 min (93,4 km)

In provincia di Frosinone, poco distante da Guarcino, ecco Campo Catino. Piste, impianti di risalita e un nuovo Family Park che sarà inaugurato proprio nella staqgione 2023. Qui il divertimento è assicurato per principianti e professionisti, per grandi e bambini.

Monte Livata - 2 ore 16 min (154 km)

Due ore circa da Latina e si arriva a Monte Livata anche detta la montagna di Roma, Siamo sopra Subiaco, in una località immersa nel Parco dei Monti Simbruini. D'inverno ci sono vari impianti sciistici ben organizzati per sci e snowboard, impianti di risalita e anche uno snowpark. A Campo dell'Osso e a Fossa dell'Acero troverete piste per lo sci di fondo: impianti professionali dove vengono svolte anche competizioni nazionali.

Terminillo - 2 ore 31 min (180 km)

Circa 180 chilometri da Latina per arrivare al Monte Terminillo. Una vetta alta più di 2000 metri, facente parte dei Monti Reatini, situata in provincia di Rieti, precisamente nel comune di Leonessa. E' tra le cime laziali più belle. Qui, oltre a delle belle sciate, vengono spesso organizzate passeggiate, ciaspolate con guide esperte.

Campo Staffi - 2 ore 24 min (125 km)

Passiamo in provincia di Frosinone dove si trova la stazione sciistica di Campo Staffi, non distante da Filettino. In questo caso ci troviamo tra la catena montuosa dei Monti Sibruini e quella dei Monti Cantari, nel Parco naturale dell'Appennino-Monti Simbruini. Piste per sci di fondo, diversi impianti di risalita, piste di varie difficoltà.

Campo Stella - 2 ore 52 min (196 km)

Circa una mezz'ora in più di macchina, rispetto alla maggior parte delle destinazioni precedenti, per raggiungere Campo Stella. Siamo in provincia di Rieti, a circa 7 km da Leonessa, paese molto caratteristico e da visitare nel Lazio, a circa 1000 metri sul livello del mare. A Nord del Terminillo, sui Monti Reatini, al confine tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Aperte le piste Rubbio destra, Rubbio sinistra, Tilia, Sassetelli, Colle Organo e Campo Scuola.

Prati di Mezzo - 2 ore 18 min (124 km)

Siamo ancora in provincia di Frosinone per farvi scoprire una piccola località sciistica non troppo distante da Roma, Si chiama Prati di Mezzo ed è situata nel comune di Picinisco, nella valle di Comino. Siamo già nel Parco Nazionale d'Abruzzo (versante laziale), con varie piste di discesa, sciovie e servizi.

Dove sciare uscendo dal Lazio

Ecco invece alcune località che distano sempre un paio d'ore da Latina ma ci portano fuori dai confini del Lazio. Impianti sciistici che si trovano in Abruzzo e vale la pena conoscere:

Campo Felice - 2 ore 11 min (185 km)

E' tra le migliori stazioni sciistiche appenniniche. Qui potete trovare 9 seggiovie, 2 skilift, 1 manovia e 3 tapis roulant, ci sono in tutto 23 piste e circa 30 chilometri per lo sci alpino. Tanti sono gli abitanti del Lazio che scelgono questa località, perché vicina e molto fornita.

Campo Imperatore - 2 ore 40 min (182 km)

Qualche chilometro più avanti di Campo Felice, si raggiunge un'altra ambita località sciistica abruzzese: Campo Imperatore. Abbastanza frequentata anche in estate, per chi cerca l'aria di montagna non distante dalla Capitale, questa località si riempie in inverno. Situata nel massiccio montuoso del Gran Sasso. Tante piste, seggiovie e una funivia che collega Fonte Cerreto Assergi al versante occidentale di Campo Imperatore.

Se poi volete spingervi oltre, ecco di seguito altra località sciistiche dell'Abruzzo non troppo distanti da Latina: