Dr Smile: a Latina apre la più grande sede del centro sud Italia

Una nuova realtà nell’ambito della cura dentale arriva a Latina: sarà inaugurata sabato 28 ottobre una sede di Dr Smile, la più grande clinica odontoiatrica del centro sud Italia, una delle più grandi del Paese.

Un progetto ambizioso e all’avanguardia che ha visto investire oltre 2 milioni di euro da Cethegus s.c.p.a. proprio qui a Latina per realizzare in via Isonzo 147 una clinica che offrirà ai cittadini pratiche odontoiatriche difficili, innovative, ancora molto rare, che di solito obbligavano molti pazienti ad andare nel nord Italia o nel nord Europa.

Presso la sede dell’ex Intesa San Paolo si potranno trovare oltre 1000 mq di clinica dotata di 11 sale operative ipertecnologiche, un centro ricerca, un laboratorio dedicato ai bambini, una serie di sale riservate a vari usi come i trattamenti complessi, la gnatologia per le difficoltà di apertura e chiusura della bocca, dolori al viso e al collo, mal di testa da occlusione, una sala TAC, e molto altro ancora.

Una clinica che porta alla creazione di molti posti di lavoro infatti si potranno trovare ben 18 medici e 24 tra Assistenti Sanitari Odontoiatri e Front Office.

Per salutare questa importante novità a Latina l’inaugurazione sarà una vera e propria occasione di festa alla quale tutti potranno partecipare a partire dalle ore 16.00.