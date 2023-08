Sabaudia amata dai vip: anche Elena Santarelli si gode la spiaggia dorata della città delle dune

Dopo il soggiorno con lieto annuncio di Federica Pellegrini, un’altra vip è stata avvistata sulla spiaggia di Sabaudia: si tratta di Elena Santarelli che si è concessa una vacanza in famiglia a due passi da casa.

È risaputo che l’attrice e showgirl originaria di Latina, non disdegna affatto di tornare nella sua terra di origine e goderne le bellezze. In particolare il mare di Sabaudia, così limpido e le sue spiagge accoglienti, ottime per il relax e per godersi una estate con la famiglia.

Sono infatti con lei il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi e i due figli, Giacomo e Greta. E se la bella Elena sfoggia un fisico davvero invidiabile e delle pose da star negli scatti postati sui social, non è affatto da vip il tenore della sua vacanza: seduta sul bagnasciuga, il bagnetto con i bambini e una pizzetta rossa sotto l’ombrellone. Un modo semplice e gioioso di vivere l’estate e godersi l’affetto dei fan.

Dunque dopo tante avversità, torna il sereno anche per la bella attrice latinense, auguriamo buone vacanze a Sabaudia a lei e alla sua bella famiglia.