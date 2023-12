Due pontini nella casa del Grande Fratello

Latina e la sua provincia arrivano prepotentemente al Grande Fratello edizione 2023-2024, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nella puntata pre-natalizia del 23 dicembre, la produzione ha deciso di movimentare la situazione all’interno della casa più spiata d’Italia ben due nuovi concorrenti, entrambi provenienti dalla nostra provincia.

Si tratta di Stefano Miele e Sergio Maria D’Ottavi due personalità forti che sicuramente sconvolgeranno gli equilibri della trasmissione che quest’anno vede i VIP affiancati dai cosiddetti NIP, ovvero le persone che non sono personaggi pubblici.

Stefano Miele, trentatreenne originario di Gaeta dove la mamma aveva un negozio di scarpe e dove è nata la passione per le calzature, che oggi sono il suo mestiere. Vive a Milano, è stilista e creativo in contatto con personaggi famosi, qui ha creato la sua casa di moda, che produce calzature di lusso, Haus of Honey, haus in omaggio al Bauhaus. Non è nuovo agli spettatori del Grande Fratello perché è stato ospite durante l’edizione in cui ha vinto il suo amico fraterno Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello VIP 5. Fidanzato con un medico, si definisce “pignolo, preciso, molto artistico, ma anche molto caotico”, ha annunciato di entrare nella trasmissione per vincere, commento che non ha lasciato indifferenti gli altri concorrenti in gara già da parecchio tempo.

Sergio Maria D’Ottavi ha 31 anni e vive tra l’Italia e la Svizzera, è uno chef e imprenditore che promuove i prodotti tipici pontini all’estero. Ama fare surf, e viaggiare, ha una personalità dinamica e sportiva, ama la vita notturna infatti fa anche dj. È stato sposato per dieci anni con una donna più grande di lui e ora si tuffa in questa nuova avventura con la voglia di vivere nuove esperienze. Sergio è di Sabaudia, dove ama tornare spesso, lo si evince dalla sua pagina Instagram dove compare ripetutamente l’inconfondibile profilo del promontorio del Circeo.

Ad accoglierli alla loro entrata nella casa del Grande Fratello dalla venezuelana Grecia Colmenares (nella foto tratta dal sito ufficiale della trasmissione) con i due concorrenti pontini, l’attrice è famosa per aver interpretato una delle telenovela più famose in Italia, Topazio.