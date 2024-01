Leonardo Lombardi, da Sabaudia a The Floor: chi è il concorrente pontino del nuovo programma di RAI 2

In arrivo su Rai 2 un nuovo quiz presentato da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal si tratta di The Floor - Ne rimarrà solo uno.

Un format olandese ideato da John De Mol, che ha già all’attivo programmi di grandissimo successo come Affari tuoi, The Voice, Grande Fratello. The Floor che ha già spopolato in diversi paesi europei si appresta ad approdare in Italia e a breve anche negli Stati Uniti.

Un quiz show realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, “The Floor” è un programma di: Angelo Ferrari. Scritto con: Cristina Limon, Marta Marelli, Paolo Cucco, Matteo Corfiati, Simone Di Rosa, Francesca Di Benedetto. Regia di Fania De Risi.

Un gioco con domande di cultura generale: modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali e molto altro ancora, che vede sfidarsi 100 concorrenti posti su una scacchiera. Ognuno di loro ha 45 secondi per rispondere a una domanda, rispondere correttamente vuol dire eliminare l’avversario e proseguire fino alla fine guadagnando più riquadri del campo da gioco. A ogni puntata ci sarà un premio in denaro per il concorrente rimasto in gioco, dopo 6 puntate e 99 duelli vinti, il campione potrà aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro.

Tra i partecipanti alla puntata di stasera c’è anche un concorrente pontino: si tratta di Leonardo Lombardi originario di Sabaudia che attualmente vive a Latina ed è impiegato tributario a Roma. Grande appassionato di show televisivi dal 1994 ha partecipato a diversi programmi come Ok il Prezzo è Giusto con Iva Zanicchi, La Ruota della Fortuna condotta da Mike Buongiorno affiancato ai tempi di Paola Barale, ha partecipato anche a Buona Domenica nell'edizione di Maurizio Costanzo, all'esilarante Avanti un Altro con Paolo Bonolis, Boom con Max Giusti e a oltre 70 puntate di 100% Italia con Nicola Savino.

Riuscirà Leonardo Lombardi a prendere le caselle degli altri concorrenti rispondendo correttamente alle domande? In quale materia sarà più ferrato? Lo scopriremo solo guardando la puntata martedì 2 gennaio su Rai 2 alle ore 21.20 o in streaming su Raiplay.