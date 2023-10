C’è anche Latina tra le più gettonate dagli italiani per il ponte di Ognissanti

Il ponte di Ognissanti, come week end lungo, risulta per molti italiani un momento buono per passare qualche giorno fuori, fare un viaggio anche se breve.

Holidu.it il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanze tra i maggiori d'Europa, ha stilato una classifica delle località più gettonate quest’anno dagli italiani per questo lungo ponte.

Nella classifica si evince che per il ponte di Ognissanti gli italiani preferiscono non allontanarsi troppo rimanendo in Italia, infatti sono solo 6 le località estere in classifica la prima fra tutte e anche la più cara è Parigi. Per il resto la fa da padrona la Lombardia con ben 6 località (Milano, Livigno e Bergamo nella top 10 seguite poi da Como, Brescia e Lecco), e la Toscana con 5 (Lucca seconda classificata, Firenze quarta e poi con un certo distacco arrivano Empoli, Prato e Pisa).

Tra le prime 30 località per scelta, numero di notti e prezzo medio per le case vacanza, ci sono ben due città del Lazio: Roma che è in vetta alla classifica spodestando Lucca che era prima l’anno scorso e una nuova entrata del tutto inaspettata, la città di Latina che si piazza al 22° posto.

Sarà merito del clima mite, della varietà di paesaggi dal mare alla montagna ai laghi che Latina, con anche la sua provincia, offre, la possibilità di praticare diversi sport e tour enogastronomici davvero incredibili, ma il capoluogo pontino se la batte anche con località estere.

La classifica

1 Roma

2 Lucca

3 Parigi

4 Firenze

5 Milano

6 Barcellona

7 Napoli

8 Livigno

9 Londra

10 Bergamo

11 Dublino

12 Torino

13 Alberobello

14 Como

15 Valencia

16 Palermo

17 Venezia

18 Bologna

19 Empoli

20 Brescia

21 Bardolino

22 Latina

23 Ferrara

24 Catania

25 Peschiera del Garda

26 Prato

27 Assisi

28 Madrid

29 Lecco

30 Pisa