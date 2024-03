Quali sono i principali mercati della città di Latina

In tempi di acquisti online, parlare di negozi fisici può sembrare una cosa del passato, e ogni riferimento ai mercati rionali, settimanali e ortofrutticoli può sembrare addirittura obsoleto. In realtà, non solo i negozi fisici continuano ad avere la loro importanza fondamentale nell’economia cittadina, ma i mercati fungono anche da collante sociale.

Nel passato infatti i mercati erano i luoghi di incontro, dove scambiare informazioni e notizie, soprattutto con le persone che giungevano da città e paesi limitrofi. Era quasi un momento di festa, non assurgevano alla sola funzione commerciale, erano luoghi dove notizie, tradizioni e cultura passavano di bocca in bocca.

Oggi sicuramente il mercato ha perso un po’ la sua connotazione conviviale, ma di certo non ha perso quella commerciale: che siano prodotti ortofrutticoli, per la casa, abbigliamento, il mercato è il luogo dell’affare, per chi vende e per chi compra.

Anche a Latina e nella sua provincia, oltre ai mercati stabili che ogni mattina aprono i battenti e accolgono i cittadini, ci sono quelli settimanali che attirano visitatori anche da fuori per lo “shopping all’aria aperta”.

In particolare il Mercato Coperto e il Mercato del Martedì hanno ricevuto recentemente il riconoscimento di “mercato e fiera di valenza storica del Lazio”.

Il mercato coperto

Il mercato annonario di Latina, conosciuto come lo storico “mercato coperto” infatti è il tipico mercato di rione nel quale comprare frutta e verdura, carne e pesce, salumi e formaggi, ovvero tutti i generi alimentari coltivati e realizzati dai produttori locali, materie prime e derivati di altissima qualità a km zero, con costi sicuramente inferiori alla grande distribuzione.

Il mercato coperto dal 1960 al 2014 ebbe sede in via Don Morosini per poi essere spostato presso l’edificio storico dell’ex consorzio agrario di via Don Minzoni, dove tutt’ora ha sede ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13.30. Per conoscere meglio le attività dei 24 banchi di ortofrutta, macelleria, pescheria e gastronomia presenti è possibile consultare il sito ufficiale del Mercato Annonario di Latina.

Il mercato del martedì

Il mercato settimanale di Latina R6, meglio conosciuto come il Mercato del Martedì o Mercato Americano, anch’esso nato negli anni Trenta del secolo scorso, si teneva inizialmente in piazza del Popolo, per poi essere trasferito in piazza della Libertà, e successivamente in via del Lido per poi giungere, negli anni Ottanta, nella sua attuale sede in Via Rossetti presso il piazzale dei Mercanti.

Il mercato del martedì, con le sue oltre 450 bancarelle, si divide in tre settori principali, quello alimentare con i tipici prodotti ortofrutticoli, macellerie, pescherie e gastronomia; il settore dell’abbigliamento, degli articoli per la casa e la persona e infine una parte molto vasta dedicata all’usato, in particolare abbigliamento, scarpe e accessori. Il Mercato del Martedì, prende il nomignolo di mercato americano proprio perché nel dopoguerra vi si potevano trovare abiti usati e panni vari lasciati dall’esercito americano dopo la liberazione. Oggi il settore dell’usato è quello che attira maggiormente gli avventori perché è tra i più grandi addirittura d’Europa. Qui chi sa armarsi di pazienza e spirito di osservazione può fare grandi affari trovando nei capi d’abbigliamento messi alla rinfusa sui banchi anche abiti firmati, vere chicche vintage e pezzi unici.

Il mercato settimanale di Latina Scalo

Il mercato di Latina scalo, offre al pubblico banchi ortofrutticoli e di articoli per la casa e l’abbigliamento. Si tiene da sempre il sabato in piazza San Giuseppe dalle 7 alle 14 a partire dalla fine degli anni ’80 a seguito del veloce sviluppo urbanistico del quartiere.

Il mercato settimanale di Q4

Nato nel 2006 per servire i quartieri della città in più forte espansione, il mercato di Q4 si trova in Largo Tartini e si svolge il sabato mattina. Si tratta di un piccolo mercato dove trovare generi alimentari a km zero e qualche bando di abbigliamento.

Il mercatino della memoria

A metà tra un mercato dell'artigianato e un mercatino delle pulci, il Mercatino della Memoria di Latina attrae collezionisti, curiosi e amanti del vintage. Si tiene ogni prima domenica del mese in piazza del Popolo e nasconde veri e propri tesori: mobili e complementi d'arredo di altri tempi, porcellane, tessuti, libri, francobolli, quadri e molto altro ancora. Un'occasione imperdibile per chi è un intenditore ed è in cerca di un buon affare.